Алтайские депутаты попросят Госдуму снять ограничения на использование маткапитала

Сейчас распоряжаться средствами в ряде случаев можно, только когда ребенку исполнится три года

29 августа 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС намерены выйти с инициативой в Госдуму с предложением разрешить использование маткапитала по всем направлениям, не дожидаясь трехлетия ребенка. Вопрос рассмотрят на сессии Заксобрания 31 августа.

Сейчас больше половины семей используют средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Расходы по этому направлению составляют почти 90% средств, направляемых на маткапитал.

"В настоящее время улучшение жилищных условий до достижения ребенком трех лет возможно только в случае привлечения кредитных средств. В этом случае заемщики вынуждены выплачивать проценты по ипотеке, сумма которых может превысить размер материнского капитала. Согласно статистике, при покупке жилья в ипотеку заемщик переплачивает банку за весь срок кредита в среднем около трети стоимости жилья", - цитирует председателя социального комитета АКЗС Ирину Солнцеву пресс-служба краевого парламента.

Депутат подчеркнула, что расширение срока использования маткапитала позволит семье в случае необходимости в любое время воспользоваться этой мерой господдержки без расходов на погашение кредитных обязательств. По ее словам, особенно это актуально для граждан, имеющих собственные накопления на жилье, а также планирующих его строительство или реконструкцию.

Сейчас средства маткапитала можно использовать в любое время на следующие цели: