Алтайские депутаты попросят Госдуму снять ограничения на использование маткапитала
Сейчас распоряжаться средствами в ряде случаев можно, только когда ребенку исполнится три года
29 августа 2023, 18:00, ИА Амител
Депутаты АКЗС намерены выйти с инициативой в Госдуму с предложением разрешить использование маткапитала по всем направлениям, не дожидаясь трехлетия ребенка. Вопрос рассмотрят на сессии Заксобрания 31 августа.
Сейчас больше половины семей используют средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Расходы по этому направлению составляют почти 90% средств, направляемых на маткапитал.
"В настоящее время улучшение жилищных условий до достижения ребенком трех лет возможно только в случае привлечения кредитных средств. В этом случае заемщики вынуждены выплачивать проценты по ипотеке, сумма которых может превысить размер материнского капитала. Согласно статистике, при покупке жилья в ипотеку заемщик переплачивает банку за весь срок кредита в среднем около трети стоимости жилья", - цитирует председателя социального комитета АКЗС Ирину Солнцеву пресс-служба краевого парламента.
Депутат подчеркнула, что расширение срока использования маткапитала позволит семье в случае необходимости в любое время воспользоваться этой мерой господдержки без расходов на погашение кредитных обязательств. По ее словам, особенно это актуально для граждан, имеющих собственные накопления на жилье, а также планирующих его строительство или реконструкцию.
Сейчас средства маткапитала можно использовать в любое время на следующие цели:
- уплата первоначального взноса или погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- оплата платных образовательных услуг по программам дошкольного образования и оплата иных связанных с получением дошкольного образования расходов;
- получение ежемесячной выплаты.
09:15:15 30-08-2023
зачем мне помощь после 3 - х лет ребенку (там мы и сами справимся), мне надо с рождения помощь. Где самые большие затраты на смесь на козьем молоке (своего нет и смеси на коровьем не подходят), а тут баночка одна стоит почти 4 тыс./неделя, массажи, одежда, игрушки и прочее. Сделайте пособия, чтобы можно было из материнского капитала с рождения ребенку получать, не зависимо от дохода семьи.