Экс-лидеру алтайских "афганцев" Завалихину продлили срок нахождения по стражей

Адвокат подал жалобу

20 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: rsva22.ru

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину продлили срок заключения под стражей до 5 мая, пишет "Толк".

Адвокат Валерий Давыдов сообщил, что подал жалобу, однако решение по ней пока не принято – заседание краевого суда по этому вопросу может состояться 23-24 марта.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года. 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу. В феврале 2023 года Давыдов рассказал, что его подзащитного обвиняют в мошенничестве.