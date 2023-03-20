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Экс-лидеру алтайских "афганцев" Завалихину продлили срок нахождения по стражей

Адвокат подал жалобу

20 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: rsva22.ru
Фото: rsva22.ru

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину продлили срок заключения под стражей до 5 мая, пишет "Толк".

Адвокат Валерий Давыдов сообщил, что подал жалобу, однако решение по ней пока не принято – заседание краевого суда по этому вопросу может состояться 23-24 марта.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года. 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу. В феврале 2023 года Давыдов рассказал, что его подзащитного обвиняют в мошенничестве.

Комментарии 4

  • В других регионах общественники добились отмены транспортного налога(НСО до 160 лс), интернет за 150 руб, ежемесячные выплаты ветеранам БД до 15 тыс. А что у нас?
    20 марта, Гость   Ответить
  • В Алтайском крае живут одни олигархи, официальная статистика заниже, поэтому высокий ТН, ЖКХ и прочее
    20 марта, Гость   Ответить
  • А обвинение Завалихину предьявлено? Четыре месяца уже сидит. Все сроки расследования уже вышли два раза.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Адвокат Валерий Давыдов сообщил, что подал жалобу-----------------А еще что нибудь реально ватокат сделать может? Нет, гражданин ДавыдОфф, как и все ватокаты только деньги тянуть из клиентов, как Витек Чумаков и т.д.
    20 марта, Гость   Ответить
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