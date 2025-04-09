Алтайского бизнесмена задержали за поставку некачественного мяса в больницы
Мужчина заключил договор, однако не собирался его исполнять должным образом
09 апреля 2025, 14:55, ИА Амител
В Алтайском крае задержали руководителя компании, занимающейся поставкой продуктов питания. Как сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, мужчину подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.
По информации ведомства, в 2024 году мужчина заключил договор с одной из больниц региона, однако не собирался его исполнять. Под видом мяса предприниматель поставлял в организацию некачественную и потенциально опасную продукцию. Объем поставляемого мяса он увеличивал "путем введения незаявленных углеводных компонентов".
Таким образом мужчина похитил денежные средства в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
15:10:56 09-04-2025
всех их надо проверять
17:10:29 09-04-2025
воооот, это все порочная практика аукционов, когда поставляется не то что нужно, а то что дешевле..
23:21:30 09-04-2025
Кто Заказчик продуктов для больницы, подписавший договор? Кто принимал поставляемый Подрядчиком товар?