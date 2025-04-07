В Барнауле пройдет уникальная выставка об истории спецподразделения "Альфа"

Краеведческий музей представит уникальные фотоматериалы

07 апреля 2025, 11:14, ИА Амител

Выставка "Альфа.50. Полвека первые" / Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

В Алтайском государственном краеведческом музее с 10 по 27 апреля пройдет фотовыставка "Альфа.50. Полвека первые", посвященная группе специального назначения "Альфа". Торжественное открытие состоится 9 апреля в 16:00 часов по адресу: ул. Ползунова, 39.

"Разделы выставки позволяют познакомиться с историей создания группы и ее героями. Фото демонстрируют как особенности подготовки сотрудников, так и фрагменты проведения спецопераций", – рассказали в музее.

Проект подготовлен Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Международной общественной организацией "Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.А. Серышева.

Группа специального назначения "Альфа" основана 29 июля 1974 года по распоряжению руководителя КГБ СССР Юрия Андропова. Созданная для предотвращения угонов самолетов и освобождения заложников, группа "А" постепенно преобразовалась в мощную структуру по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.



Сотрудники спецподразделения участвовали в войне в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, более чем в тысяче специальных операций и оперативных мероприятий. Самые известные спецоперации: штурм дворца Амина (Тадж-Бек) в Кабуле в 1979 г., освобождение заложников в Буденновске в 1995 г., в Москве на Дубровке ("Норд-Ост") в 2002 г., в Беслане в средней школе № 1 в 2004 г.



Сегодня Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России (Управление "А" ЦСН ФСБ России) – одно из самых известных в мире подразделений антитеррора, долгое время вся информация о котором была под грифом "Секретно". Группа "Альфа" – сила и гордость российской армии!