Алтайского предпринимателя отправили в колонию за побои и угрозы расправой

Он отлупил битой нерадивого сотрудника и грозился разделаться со свидетелем

17 октября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

35-летнего бизнесмена из Алтайского края отправили в колонию за побои и угрозы. Об этом рассказали в региональном СК.

В 2014 году он за выпивку предложил двум местным жителям подработку. Те не сдержались и стали выпивать раньше времени. Тогда предприниматель взял биту, избил одного из работников. 56-летний пострадавший умер в больнице. Второму сотруднику бизнесмен угрожал расправой, если он расскажет что-то полиции.

Также в 2019 году бизнесмен избил человека возле одного из магазинов.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. По одной из статей от наказания его освободили, потому что истек срок давности.