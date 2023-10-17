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Алтайского предпринимателя отправили в колонию за побои и угрозы расправой

Он отлупил битой нерадивого сотрудника и грозился разделаться со свидетелем

17 октября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

35-летнего бизнесмена из Алтайского края отправили в колонию за побои и угрозы. Об этом рассказали в региональном СК.

В 2014 году он за выпивку предложил двум местным жителям подработку. Те не сдержались и стали выпивать раньше времени. Тогда предприниматель взял биту, избил одного из работников. 56-летний пострадавший умер в больнице. Второму сотруднику бизнесмен угрожал расправой, если он расскажет что-то полиции.

Также в 2019 году бизнесмен избил человека возле одного из магазинов. 

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. По одной из статей от наказания его освободили, потому что истек срок давности.

Алтайский край Убийство

Комментарии 9

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Гость

20:59:01 17-10-2023

Брунер?

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Гость

00:08:22 18-10-2023

Не сдержался помер ...

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Гость

07:17:53 18-10-2023

Не поняла, а почему за преступление 2014 года только сейчас осудили? Поясните...

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Гость

10:19:27 18-10-2023

Гость (07:17:53 18-10-2023) Не поняла, а почему за преступление 2014 года только сейчас ... ну бруннеры долго отмазывались

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Гость

07:35:04 18-10-2023

стали выпивать раньше времени --- думали он на них в суд подаст

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Гость

09:07:57 18-10-2023

Имя, сестра

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Гость

10:15:13 18-10-2023

какой может быть срок давности за убийство?

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Гость

10:32:06 18-10-2023

35-летнего бизнесмена --- 35 лет и не там. Умеют бизнесмены откручиваться

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Гость

10:39:50 18-10-2023

Наверное не служил поэтому не там. Занимался битой

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