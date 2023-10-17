Алтайского предпринимателя отправили в колонию за побои и угрозы расправой
Он отлупил битой нерадивого сотрудника и грозился разделаться со свидетелем
17 октября 2023, 20:40, ИА Амител
35-летнего бизнесмена из Алтайского края отправили в колонию за побои и угрозы. Об этом рассказали в региональном СК.
В 2014 году он за выпивку предложил двум местным жителям подработку. Те не сдержались и стали выпивать раньше времени. Тогда предприниматель взял биту, избил одного из работников. 56-летний пострадавший умер в больнице. Второму сотруднику бизнесмен угрожал расправой, если он расскажет что-то полиции.
Также в 2019 году бизнесмен избил человека возле одного из магазинов.
Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. По одной из статей от наказания его освободили, потому что истек срок давности.
20:59:01 17-10-2023
Брунер?
00:08:22 18-10-2023
Не сдержался помер ...
07:17:53 18-10-2023
Не поняла, а почему за преступление 2014 года только сейчас осудили? Поясните...
10:19:27 18-10-2023
Гость (07:17:53 18-10-2023) Не поняла, а почему за преступление 2014 года только сейчас ... ну бруннеры долго отмазывались
07:35:04 18-10-2023
стали выпивать раньше времени --- думали он на них в суд подаст
09:07:57 18-10-2023
Имя, сестра
10:15:13 18-10-2023
какой может быть срок давности за убийство?
10:32:06 18-10-2023
35-летнего бизнесмена --- 35 лет и не там. Умеют бизнесмены откручиваться
10:39:50 18-10-2023
Наверное не служил поэтому не там. Занимался битой