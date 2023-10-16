Сельчанин в Алтайском крае зарезал друга во время пьянки
От полученных травм пострадавший умер на месте
16 октября 2023, 12:18, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Житель Табунского района убил друга во время застолья. Об этом рассказали в региональном СК.
Мужчины пили в течение дня, но в какой-то момент между ними произошла ссора. 43-летний хозяин взялся за нож и дважды ударил знакомого в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый по ходатайству следователя отправился под стражу. На него завели уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее сообщалось, что в Алейске двое мужчин напали на магазин и угнали машину его хозяйки.
16:42:00 16-10-2023
Так друга или знакомого?