Сельчанин в Алтайском крае зарезал друга во время пьянки

От полученных травм пострадавший умер на месте

16 октября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Житель Табунского района убил друга во время застолья. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчины пили в течение дня, но в какой-то момент между ними произошла ссора. 43-летний хозяин взялся за нож и дважды ударил знакомого в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый по ходатайству следователя отправился под стражу. На него завели уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что в Алейске двое мужчин напали на магазин и угнали машину его хозяйки.