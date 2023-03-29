Алтайского железнодорожника осудят за сход вагонов товарного поезда

Происшествие нанесло компании ущерб на сумму 1,2 млн рублей

29 марта 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский железнодорожник предстанет перед судом из-за схода вагонов. Об этом рассказали в СК на транспорте.

"По данным следствия, 8 декабря 2022 года в результате небрежных действий обвиняемого, осуществившего неверный перевод в положение на "сброс" стрелки и передавшего указание машинисту на проследование, на ст. Арбузовка Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход с рельсов двух вагонов, эксплуатируемых ООО "Эколайн" и входивших в маневровый состав поезда", – сказано в сообщении.

В результате случившегося компании был нанесён ущерб на сумму 1,2 млн рублей. Вину в случившемся сотрудник железной дороги признал.