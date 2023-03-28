Водитель с детьми вылетел на встречку под грузовик на Алтае и погиб

Несовершеннолетних пассажиров доставили в медучреждение с травмами

28 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

В Алтайском крае в результате ДТП погиб водитель и пострадали двое несовершеннолетних детей, сообщает региональное МВД.

Авария произошла утром 28 марта на пятом километре автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод.

"40-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107, двигаясь со стороны села Хмелёвка в направлении Заринска, выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-231073", – рассказали в ведомстве.

Водитель легковушки скончался на месте. Двух его несовершеннолетних пассажиров – 16 и 6 лет – доставили в медучреждение с травмами.