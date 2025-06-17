Алтайскому краю спишут более 1,1 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Соответствующее распоряжение подписали в правительстве РФ

17 июня 2025, 13:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Правительство РФ распорядилось списать задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам, которая составляет более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего задолженность по госкредитам спишут трем российским регионам. На 1 марта 2024 года ее сумма – 15,6 миллиарда рублей.

"В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" списать задолженность Республики Адыгея, Алтайского края и Ставропольского края перед Российской Федерацией", – сказано в документе.

При этом под списание не попал долг по кредитам, выданным на реализацию инфраструктурных проектов, пополнение остатка на едином счете бюджета, а также по предоставленным за счет временно свободных средств федерального бюджета.

Исходя из распоряжения, Алтайскому краю спишут задолженность в размере 1,1 миллиарда рублей.