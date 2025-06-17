Алтайскому краю спишут более 1,1 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
Соответствующее распоряжение подписали в правительстве РФ
17 июня 2025, 13:45, ИА Амител
Правительство РФ распорядилось списать задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам, которая составляет более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего задолженность по госкредитам спишут трем российским регионам. На 1 марта 2024 года ее сумма – 15,6 миллиарда рублей.
"В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" списать задолженность Республики Адыгея, Алтайского края и Ставропольского края перед Российской Федерацией", – сказано в документе.
При этом под списание не попал долг по кредитам, выданным на реализацию инфраструктурных проектов, пополнение остатка на едином счете бюджета, а также по предоставленным за счет временно свободных средств федерального бюджета.
Исходя из распоряжения, Алтайскому краю спишут задолженность в размере 1,1 миллиарда рублей.
17:49:25 18-06-2025
вот радость-то чиновникам..!