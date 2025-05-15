Более 40 млн рублей поступило в Алтайский край от туристического налога

Больше всего "заработали" Белокуриха и Барнаул

15 мая 2025, 11:35, ИА Амител

Белокуриха / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За первый квартал 2025 года в бюджеты муниципалитетов Алтайского края поступило 41,3 млн рублей, сообщили в Управлении ФНС России по Алтайскому краю.

Наибольшие суммы пополнили бюджеты Белокурихи и Барнаула: 27,6 млн рублей и 6,5 млн рублей соответственно.

"Максимальная сумма, которая была уплачена налогоплательщиком, составила 7,8 млн рублей, минимальная – 100 рублей. Декларации по туристическому налогу представили 240 налогоплательщиков края. Это чуть более 60% от числа плательщиков, включенных в Реестр квалифицированных средств размещения. На данный момент речь идет о чуть более 400 организациях", – рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Надежда Колтакова.

Напомним, с 1 января 2025 года в 174 муниципалитетах края ввели туристический налог. Его платят организации и физические лица, предоставляющие места временного размещения: гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории. В основном налог взимается по ставке 1% от стоимости услуги, только в Белокурихе, где ранее действовал курортный сбор, снизили ставку до 0,3% за сутки проживания.

Плательщики туристического налога обязаны раз в квартал отчитываться в краевые налоговые органы. Подать декларацию необходимо не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Уплатить налог необходимо не позднее 28-го числа, следующего за истекшим налоговым периодом.