"Алтайвагон" продали за миллиарды рублей группе компаний "Талтэк"
Покупатель, которому уже принадлежит Барнаульский ВРЗ, получит высокий потенциал синергии двух предприятий
24 января 2024, 16:02, ИА Амител
Алтайский завод "Алтайвагон", третий по величине в России среди крупных вагоностроительных предприятий, продали группе компаний "Талтэк", пишет "Коммерсант".
"Актив оценивается в диапазоне 15-23 млрд рублей", – рассказали собеседники издания, уточнив, что владелец завода "СДС-Холдинг" исходно купил его за 1 млн долларов.
Один из собеседников издания считает причинами продажи, с одной стороны, "сложное положение основателя СДС Михаила Федяева", который находится под следствием по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году, а с другой – удачную конъюнктуру рынка, "позволяющую выйти на пике".
"Талтэк" контролирует ряд угледобывающих предприятий Кемеровской области с запасами 650 млн тонн – по данным на начало 2023 года. Поэтому для группы компаний с собственной грузовой базой такая покупка выглядит логичной.
Стоит отметить, что "Талтэку" принадлежит Барнаульский ВРЗ. В итоге покупатель получит высокий потенциал синергии двух предприятий. В частности, приоритетный доступ к литейным мощностям "Алтайвагона".
18:36:40 24-01-2024
Ну вот и градообразующее предприятие Новоалтайска ушло с молотка. Все деньги теперь будут оседать у соседей.
19:54:26 24-01-2024
Гость (18:36:40 24-01-2024) Ну вот и градообразующее предприятие Новоалтайска ушло с мо... А СДС холдинг давно барнаульским стал? Алтай вагон продали сто лет назад
20:44:31 24-01-2024
Новый собственник резидент РФ это значит что вся прибыль останется в России в отличии от старого на находящегося на офшорных островах...
01:27:27 25-01-2024
Хозяин скоро сменится. По другому из за условий продажи было нельзя.
07:39:53 25-01-2024
Федяев, находится в бегах за границей, видимо с деньжатами стало плохо