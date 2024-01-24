"Алтайвагон" продали за миллиарды рублей группе компаний "Талтэк"

Покупатель, которому уже принадлежит Барнаульский ВРЗ, получит высокий потенциал синергии двух предприятий

24 января 2024, 16:02, ИА Амител

Вагоны / Фото: телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Алтайский завод "Алтайвагон", третий по величине в России среди крупных вагоностроительных предприятий, продали группе компаний "Талтэк", пишет "Коммерсант".

"Актив оценивается в диапазоне 15-23 млрд рублей", – рассказали собеседники издания, уточнив, что владелец завода "СДС-Холдинг" исходно купил его за 1 млн долларов.

Один из собеседников издания считает причинами продажи, с одной стороны, "сложное положение основателя СДС Михаила Федяева", который находится под следствием по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году, а с другой – удачную конъюнктуру рынка, "позволяющую выйти на пике".

"Талтэк" контролирует ряд угледобывающих предприятий Кемеровской области с запасами 650 млн тонн – по данным на начало 2023 года. Поэтому для группы компаний с собственной грузовой базой такая покупка выглядит логичной.

Стоит отметить, что "Талтэку" принадлежит Барнаульский ВРЗ. В итоге покупатель получит высокий потенциал синергии двух предприятий. В частности, приоритетный доступ к литейным мощностям "Алтайвагона".