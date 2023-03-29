АлтГПУ формирует корпус педагогов-экспертов для демонстрационного экзамена

Это новый формат экзамена, который поможет провести независимую оценку выпускников педвуза

29 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Педагогический университет / Фото: пресс-служба вуза

Педуниверситет Алтайского края собирает команду экспертов, которые помогут в проведении демонстрационного экзамена на базе открытого в прошлом году Центра. Цель экзамена – независимая оценка готовности выпускников к решению профессиональных задач в реальных или смоделированных условиях профессиональной деятельности, уточнили в пресс-службе вуза.

На смену традиционным билетам постепенно приходит выполнение кейсов и ситуативных заданий учебной, воспитательной, просветительской направленности.

Независимую оценку качества подготовки студентов должны давать опытные учителя, воспитатели, логопеды, психологи, уверены в вузе.

В рамках конкурса "Учитель года Алтая – 2023" педуниверситет организовал для участников форсайт-презентацию Центра по проведению демонстрационного экзамена.

"Основная цель презентации – формирование корпуса экспертов из числа лучших учителей Алтайского края, которыми, безусловно, и являются участники конкурса "Учитель года Алтая". АлтГПУ начал процесс подбора экспертов, учитывая их мотивацию, профессиональную готовность к такой работе", – прокомментировала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Участники форсайта заполнили анкету, направленную на выявление заинтересованности в сотрудничестве с вузом в экспертной деятельности.

АлтГПУ находился у истоков процесса по разработке и внедрению модели демонстрационного экзамена в рамках программ подготовки педагогических кадров. С 2021 года на базе педуниверситета действует профильная федеральная инновационная площадка. Ирина Лазаренко вошла в состав федеральной рабочей группы по разработке и внедрению демоэкзамена в педобразование. В 2022 году в рамках реализации программы Минпросвещения России по модернизации педвузов здесь открыли Центр проведения демонстрационного экзамена.

Добавим, что с 2023 года экзамен стал обязательной формой промежуточной и итоговой аттестации не только в колледжах, но и в педагогических вузах.