АлтГПУ набирает студентов на IT-направление
Востребованных специалистов готовят по профилю "Прикладная информатика"
15 июля 2024, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KaL8i
Алтайский педагогический университет – это не только про педагогов. Да, вуз готовит учителей начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики, информатики, технологии, ОБЖ, истории, обществознания и физической культуры. Педагоги для дошкольных образовательных учреждений и системы допобразования – это также выпускники Алтайского педуниверситета. Но АлтГПУ – это и множество других специальностей: психолог, логопед, переводчик, специалист туристической индустрии, тренер, IT*-специалист.
Востребованная специальность
Например, стать IT-специалистом можно, поступив на направление подготовки "Прикладная информатика" в институт информационных технологий и физико-математического образования АлтГПУ.
Обучение здесь основано на практическом применении знаний. Студенты учатся на реальных проектах, создавая собственные веб-сайты, мобильные приложения и программы. Команда опытных преподавателей поможет освоить основы программирования, научит писать чистый и эффективный код, а также работать с различными языками программирования.
На направлении "Прикладная информатика" студенты изучают:
- архитектуру аппаратных средств;
- системы искусственного интеллекта;
- технологии программирования;
- базы данных;
- информационные системы и технологии;
- информационную безопасность;
- компьютерную графику и мультимедиа;
- разработку программного обеспечения;
- проектирование информационных систем;
- управление проектами.
Перспективы
Выпускники направления смогут работать программистами, администраторами баз данных, специалистами по информационным системам и технологиям, веб-мастерами, разработчиками компьютерных игр, мультимедийных и бизнес-приложений, программистами 1С, web*-дизайнерами, web-программистами, архитекторами информационных систем, бизнес-аналитиками.
Основными работодателями для выпускников направления "Прикладная информатика" являются IT-компании, веб-студии, государственные организации и предприятия, где есть необходимость в автоматизации процессов и разработке программного обеспечения.
Приемная кампания
Документы с результатами ЕГЭ принимают до 25 июля 2024 года, с дипломом СПО – до 19 июля 2024 года. На данном направлении предусмотрено 29 бюджетных мест.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (3852) 62-95-39.
* IT (АйТи); web (веб)
ФГБОУ ВО "АлтГПУ"Реклама
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