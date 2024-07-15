АлтГПУ набирает студентов на IT-направление

Востребованных специалистов готовят по профилю "Прикладная информатика"

15 июля 2024, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KaL8i

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский педагогический университет – это не только про педагогов. Да, вуз готовит учителей начальных классов, русского языка и литературы, физики, математики, информатики, технологии, ОБЖ, истории, обществознания и физической культуры. Педагоги для дошкольных образовательных учреждений и системы допобразования – это также выпускники Алтайского педуниверситета. Но АлтГПУ – это и множество других специальностей: психолог, логопед, переводчик, специалист туристической индустрии, тренер, IT*-специалист.

Востребованная специальность

Например, стать IT-специалистом можно, поступив на направление подготовки "Прикладная информатика" в институт информационных технологий и физико-математического образования АлтГПУ.

Обучение здесь основано на практическом применении знаний. Студенты учатся на реальных проектах, создавая собственные веб-сайты, мобильные приложения и программы. Команда опытных преподавателей поможет освоить основы программирования, научит писать чистый и эффективный код, а также работать с различными языками программирования.

На направлении "Прикладная информатика" студенты изучают:

архитектуру аппаратных средств;

системы искусственного интеллекта;

технологии программирования;

базы данных;

информационные системы и технологии;

информационную безопасность;

компьютерную графику и мультимедиа;

разработку программного обеспечения;

проектирование информационных систем;

управление проектами.

Перспективы

Выпускники направления смогут работать программистами, администраторами баз данных, специалистами по информационным системам и технологиям, веб-мастерами, разработчиками компьютерных игр, мультимедийных и бизнес-приложений, программистами 1С, web*-дизайнерами, web-программистами, архитекторами информационных систем, бизнес-аналитиками.

Основными работодателями для выпускников направления "Прикладная информатика" являются IT-компании, веб-студии, государственные организации и предприятия, где есть необходимость в автоматизации процессов и разработке программного обеспечения.

Приемная кампания

Документы с результатами ЕГЭ принимают до 25 июля 2024 года, с дипломом СПО – до 19 июля 2024 года. На данном направлении предусмотрено 29 бюджетных мест.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (3852) 62-95-39.

* IT (АйТи); web (веб)

ФГБОУ ВО "АлтГПУ"

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