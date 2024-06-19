Куда поступать? АлтГПУ ведет набор на высшее и среднее профессиональное образование

Рассказываем, куда подавать документы и до какого числа пройдет приемная кампания

19 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JxNmS

Студенты вуза / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Окончил школу и думаешь куда поступать? В этом году Алтайский государственный педуниверситет предлагает абитуриентам 1360 бюджетных мест, из них 989 – бакалавриат и специалитет, 331 – магистратура. Кроме того, объявили набор и в колледж АлтГПУ. Там 40 мест для выпускников 9-х и 11-х классов по направлениям подготовки: "Преподавание в начальных классах", "Делопроизводитель", "Юриспруденция", "Дошкольное образование", "Туризм и гостеприимство". Рассказываем, почему стоит подать документы именно в АлтГПУ и до какого числа это можно сделать.

Почему именно АлтГПУ?

АлтГПУ – это старейший университет Алтая с богатыми образовательными традициями, в который входят семь институтов. Вуз предлагает более 150 образовательных программ. Университет расположен в самом в центре города, недалеко от студенческих общежитий и учебных корпусов. В вузе развитая спортивная инфраструктура и студенческое самоуправление. А еще – творческие коллективы, медиацентр, студотряды и волонтерский центр.

Для учебы и отдыха созданы комфортные условия. Есть технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический кванториум.

Обе площадки оборудованы современными технологиями, включая мехатронику и робототехнику, модели виртуальной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, 3Д-принтеры, уникальный стол "Пирогов", квадрокоптеры и многое другое.

В вузе обновили кабинеты физики, ОБЖ и открыли Центр для сдачи демонстрационного экзамена. Учебные корпуса оборудовали коворкинг-зонами, мультимедийным оборудованием, отремонтировали спортзалы и закупили новый инвентарь.

А для иногородних студентов отремонтировали общежития.

Студенты педуниверситета проводят яркую и насыщенную жизнь. Регулярно участвуют в олимпиадах и мероприятиях, демонстрируя отличные результаты. Не так давно они одержали победу в состязании патриотических проектов среди 33 команд педагогических вузов и колледжей. А в мае будущие филологи АлтГПУ приняли участие в интересной программе, включавшей чтение стихов, посещение тематических лекций, участие в викторине, расшифровку кириллицы и письмо перьевыми ручками.

До какого числа можно подать документы?

Приемная кампания пройдет с 20 июня по 30 августа 2024 года в зависимости от формы обучения – дневное/заочное, бюджет/внебюджет (уточняйте сроки подачи документов в приемной комиссии).

Подробная информация доступна на сайте университета в разделе "Абитуриентам" или по телефону: 8 (3852) 62-95-39.

Также документы можно подать в Бийский филиал имени В. М. Шукшина АлтГПУ. В филиале предусмотрено 453 бюджетных места на бакалавриате, а в магистратуре – 151.

ФГБОУ ВО "АлтГПУ"

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