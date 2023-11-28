АлтГПУ объединил Алтайский край, Забайкалье и Бурятию в учебно-педагогический округ

Подписав соглашение, стороны подтвердили готовность к продолжению и расширению сотрудничества

28 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Подписание соглашения / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский и Забайкальский края и Республика Бурятия вошли в состав одного из учебно-педагогических округов, созданных в России Минпросвещения РФ для расширения сотрудничества и осуществления его на плановой системной основе. Педагогические вузы и профильные министерства этих регионов подписали соглашения.

Основная задача создания учебно-педагогического округа – кураторство и методическое сопровождение вузами деятельности:

организаций среднего профессионального образования;

профильных психолого-педагогических классов;

институтов развития образования;

институтов повышения квалификации.

Между АлтГПУ, Министерствами образования и науки Забайкальского края, Бурятии и Алтайского края подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию педагогического образования и достижению национальных целей развития РФ в области образования.

"Рада, что мы выходим на новый этап нашего сотрудничества. Новый, потому что в этом году в рамках реализации нескольких проектов мы уже сотрудничали и с Забайкальским краем, и с Республикой Бурятия. Нас очень тепло встречали, коллеги уже определили перспективы взаимодействия. Уверена, что в ближайшем будущем мы сможем более подробно обсудить планы дальнейшего сотрудничества", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Межрегиональное взаимодействие началось еще до подписания соглашения.

Так, в мае 2023 года АлтГПУ организовал выездную сессию по вопросам развития единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов и управленческих кадров, которая прошла на базе Института развития образования Забайкальского края.

В октябре – ноябре 2023 года команда АлтГПУ провела в городах Чите и Улан-Удэ мероприятия по проекту "Адаптивная система повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольного образования".

А в дни осенних школьных каникул ребята, обучающиеся в профильных психолого-педагогических классах Забайкалья и Бурятии, смогли пройти обучение в профильной школе "Моя профессия – Педагог", организованной краевым Минобром и АлтГПУ.