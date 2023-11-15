Мост дружбы. АлтГПУ подписал соглашения о сотрудничестве с педуниверситетом Кабула
В Афганистане будут обучать русскому языку
15 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Алтайский государственный педагогический университет и Кабульский педагогический университет (Афганистан) подписали соглашение о сотрудничестве. Участие в процедуре приняли ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов. Афганскую сторону представил Мохаммад Омер Сулайман – преподаватель Кабульского педуниверситета и преподаватель в Центре открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку был создан на базе Кабульского политехнического университета при содействии АлГПУ в августе 2023 года.
С педагогическим вузом Афганистана были подписаны два соглашения:
- О развитии образовательного, научного и культурного сотрудничества между КПУ и АлтГПУ.
- В области продвижения русского языка и русской культуры в Афганистане.
"Большое спасибо за организацию курсов русского языка. Впервые за тридцать лет были осуществлены реальные шаги по возобновлению взаимодействия. Есть интерес к изучению русского языка в Афганистане. Ваш университет – это первый шаг по продвижению у нас русского языка", – поделился мнением о первых итогах работы Центра открытого образования в Кабуле Омер Сулайман.
13:27:31 15-11-2023
Если учитывать,что в основном учителя у нас женщины, как они будут преподавать ученикам мужчинам, делать им замечания, как одеваться? В Афганистане женщина - инкубатор для детей, и отношение к ней как к говорящей скотине, да еще замотанной в тряпку с головы до ног, не имеет права голоса ни в чем. Если СССР строил школы и обучал всех детей, взрослых независимо от пола, да еще вели пропаганду равноправия женщин, то чему будет учить учителя из РФ, даже на уроках русского языка? РФ это зачем? Строители из Азии закончились? Или захотелось новых острых ощущений в миграционной политике?
13:33:12 15-11-2023
А как с пушту, будет слово "ученик"? И обмен студентотой конечно будет?