Мост дружбы. АлтГПУ подписал соглашения о сотрудничестве с педуниверситетом Кабула

В Афганистане будут обучать русскому языку

15 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Ирина Лазаренко и Омер Сулайман / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет и Кабульский педагогический университет (Афганистан) подписали соглашение о сотрудничестве. Участие в процедуре приняли ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов. Афганскую сторону представил Мохаммад Омер Сулайман – преподаватель Кабульского педуниверситета и преподаватель в Центре открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку был создан на базе Кабульского политехнического университета при содействии АлГПУ в августе 2023 года.

С педагогическим вузом Афганистана были подписаны два соглашения:

О развитии образовательного, научного и культурного сотрудничества между КПУ и АлтГПУ. В области продвижения русского языка и русской культуры в Афганистане.

"Большое спасибо за организацию курсов русского языка. Впервые за тридцать лет были осуществлены реальные шаги по возобновлению взаимодействия. Есть интерес к изучению русского языка в Афганистане. Ваш университет – это первый шаг по продвижению у нас русского языка", ­– поделился мнением о первых итогах работы Центра открытого образования в Кабуле Омер Сулайман.