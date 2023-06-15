АлтГПУ откроет образовательный центр в Кабуле

И будет организовывать там обучение русскому языку

15 июня 2023, 15:05, ИА Амител

пресс-служба АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Кабульским политехническим университетом (Исламский Эмират Афганистан, г. Кабул). И теперь АлтГПУ создаст на базе вуза-партнера Центр открытого образования на русском языке.

Соглашение подписал ректор кабульского вуза Абдул Рашид Экбал в рамках работы делегации АлтГПУ на международном форуме министров образования "Формируя будущее".

"Соглашение подписано с целью развития и расширения образовательного, научного и культурного сотрудничества между нашими вузами. Документ предусматривает сотрудничество в области продвижения русского языка и русской культуры на территории Исламского Эмирата Афганистан. Также университеты договорились об организации взаимодействия по развитию открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на территории Афганистана", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Алтайский педуниверситет будет организовывать обучение русскому языку как иностранному и неродному на образовательных курсах, в том числе дистанционно. Вузы договорились о совместной просветительской деятельности: об организации информационно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, посвященных изучению русского языка и русской культуры для граждан Афганистана.

А еще учебные заведения будут проводить совместные семинары, дискуссии, круглы столы по вопросам методики преподавания русского языка.

Напомним, в начале 2023 года Министерство просвещения РФ утвердило перечь стран, закрепленных за педагогическими вузами для продвижения российского образования за рубежом. За алтайским педвузом закреплены две страны – Таджикистан, с которым учебное заведение работает уже третий год, и Афганистан.