АлтГПУ откроет образовательный центр в Кабуле
И будет организовывать там обучение русскому языку
15 июня 2023, 15:05, ИА Амител
Алтайский государственный педагогический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Кабульским политехническим университетом (Исламский Эмират Афганистан, г. Кабул). И теперь АлтГПУ создаст на базе вуза-партнера Центр открытого образования на русском языке.
Соглашение подписал ректор кабульского вуза Абдул Рашид Экбал в рамках работы делегации АлтГПУ на международном форуме министров образования "Формируя будущее".
"Соглашение подписано с целью развития и расширения образовательного, научного и культурного сотрудничества между нашими вузами. Документ предусматривает сотрудничество в области продвижения русского языка и русской культуры на территории Исламского Эмирата Афганистан. Также университеты договорились об организации взаимодействия по развитию открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на территории Афганистана", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.
Алтайский педуниверситет будет организовывать обучение русскому языку как иностранному и неродному на образовательных курсах, в том числе дистанционно. Вузы договорились о совместной просветительской деятельности: об организации информационно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, посвященных изучению русского языка и русской культуры для граждан Афганистана.
А еще учебные заведения будут проводить совместные семинары, дискуссии, круглы столы по вопросам методики преподавания русского языка.
Напомним, в начале 2023 года Министерство просвещения РФ утвердило перечь стран, закрепленных за педагогическими вузами для продвижения российского образования за рубежом. За алтайским педвузом закреплены две страны – Таджикистан, с которым учебное заведение работает уже третий год, и Афганистан.
15:45:31 15-06-2023
НЕ понял, мы талибов будем просвещать?
18:31:56 15-06-2023
Гость (15:45:31 15-06-2023) НЕ понял, мы талибов будем просвещать? ... Это новая реальность, новый уровень, теперь наши друзья талибы.