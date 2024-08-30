АлтГПУ продолжает продвигать русский язык за рубежом

Обучающие курсы стартовали в Таиланде и в Республике Союз Мьянма

30 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Обучение. Аудитория / Фото предоставлено АлтГПУ

Алтайский государственный педуниверситет активно работает над распространением русского языка в других странах. В 2024 году вуз планирует реализовать несколько проектов: в центрах открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Таджикистане и Афганистане и курсы по изучению русского языка и проведение мероприятий в Республике Союз Мьянма и Таиланде силами бийского филиала АлтГПУ.

В конце августа курсы начались в Университете Принца Сонгкхлы в Таиланде. Их проводят на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, который начал работу в 2023 году.

На церемонии открытия выступили декан факультета международных отношений университета доктор Пратана Каннаовакун и Генеральный консул Российской Федерации в Пхукете Егор Иванов.

В первый день занятий запустили общеразвивающие доппрограммы "Устный русский" и "Русский язык для специальных целей: туризм". Участниками стали специалисты из туристической сферы, гостеприимства, здравоохранения, торговли и других областей.

К 12 сентября планируют обучить 300 человек по шести доппрограммам.

Курсы по изучению русского языка и культуры также проводят в Мандалайском университете иностранных языков в Республике Союз Мьянма. Они предназначены как для студентов, так и для сотрудников учебного заведения. Обучение проходит по шести программам.

Преподаватели – международная команда специалистов, в которую входят представители головного вуза АлтГПУ и бийского филиала, а также специалисты кафедры русского языка Мандалайского университета. Занятия проходят в смешанном формате, сочетающем очное и дистанционное обучение.

Деятельность по продвижению русского языка осуществляется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история", отмечает ректор вуза Ирина Лазаренко.

Напомним, преподаватели Алтайского педуниверситета также разработали учебники по русскому языку для школ Таджикистана. Авторство они разделили с коллегами из Российского государственного педвуза им. А. И. Герцена и специалистами из самого Таджикистана. В этой стране обучение ведут на родном языке, при этом русский язык – обязательный предмет. Учебники получат 275 тыс. учеников 2-11 классов. Их особенность заключается в использовании коммуникативно-деятельностного подхода и принципов методики преподавания русского языка как иностранного.