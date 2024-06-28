Преподаватели АлтГПУ стали авторами учебников по русскому языку для школ Таджикистана

275 тысяч экземпляров получат таджикские школьники 2-11 классов

28 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Алтайский государственный педагогический университет / Фото: altspu.ru

В Таджикистане состоялось совещание по вопросу обеспечения республики учебниками и методическими материалами по русскому языку. В нем участвовали ректор Алтайского педагогического университета Ирина Лазаренко и проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов.

Вопрос о помощи России в обеспечении учебниками школ Таджикистана был предметом договоренности между президентами стран Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. В рамках этого обсуждения на II Международном форуме министров образования "Строим будущее" Министерство просвещения России и издательство "Просвещение" сообщили о своем решении предоставить школам Таджикистана 275 тысяч учебников по русскому языку.

Встреча прошла под председательством первого заместителя министра образования и науки Республики Таджикистан Джуразода Джамшеда Хабибулло.

"На совещании обсуждали вопросы последовательности комплектования учебниками школ Таджикистана, сроки выполнения данного поручения. Одним из вопросов совещания было утверждение обложек для учебников. Нам было особенно приятно присутствовать на данном совещании, поскольку авторами и соавторами учебников по русскому языку являются преподаватели нашего вуза", – рассказала Ирина Лазаренко.

Учебный комплекс разрабатывали преподаватели кафедры общего и русского языкознания – профессор Ольга Марьина, доценты Марина Небольсина, Александр Карагодин, Инна Карагодина, Евгения Аввакумова, Мария Винокурова. Работа над учебниками шла совместно с коллегами из Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и специалистами из Таджикистана.

Учебники предназначены для учеников 2-11 классов таджикских школ, где обучение проходит на родном языке, а русский язык является обязательным предметом.

Отличительная особенность этих учебников – коммуникативно-деятельностный подход в обучении и применение принципов методики русского языка как иностранного.

Напомним, сотрудничество АлтГПУ с Таджикистаном проходит в разных форматах. В апреле этого года вуз организовал международный форум "ДоброОбъединяй", приуроченный к Году волонтерского движения в СНГ.

В мероприятии участвовали ученики 9-11-х классов и преподаватели русскоязычных школ Таджикистана. Главная задача форума – стимулировать постоянный интерес участников образовательного процесса к волонтерской деятельности. В рамках мероприятия прошел заключительный этап и награждение участников заочного конкурса волонтерских проектов в школах Таджикистана.