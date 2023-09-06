АлтГТУ приглашает на курсы по изготовлению и оформлению кондитерских изделий

Программа будет интересна и опытным кондитерам, и новичкам

06 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Кондитерские изделия / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Хотите научиться печь вкусные торты, радовать своих близких или зарабатывать на этом? Узнать секреты изготовления и оформления кондитерских изделий можно в инжиниринговом центре АлтГТУ "ХимБиоМаш". Центр приглашает детей и взрослых на трехчасовой мастер-класс по изготовлению и росписи медовых пряников, а также новичков и опытных кондитеров на курс по изготовлению и оформлению бисквитных тортов.

На программе "Технология изготовления и оформления бисквитных тортов" вы сможете освоить:

все процессы создания бисквитного теста;

пять техник декора;

приготовление сиропов, кремов, леденцов на палочке, молекулярного бисквит-мха, шоколадных подтеков и сахарных картинок.

Длительность курса: 16 часов практических занятий.









Кондитерские изделия / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, повар-эксперт шестого разряда с дипломом международного образца Анна Снегирева.

Все участники получат сертификат АлтГТУ.

Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.