АлтГТУ приглашает на курсы по изготовлению и оформлению кондитерских изделий
Программа будет интересна и опытным кондитерам, и новичкам
06 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Хотите научиться печь вкусные торты, радовать своих близких или зарабатывать на этом? Узнать секреты изготовления и оформления кондитерских изделий можно в инжиниринговом центре АлтГТУ "ХимБиоМаш". Центр приглашает детей и взрослых на трехчасовой мастер-класс по изготовлению и росписи медовых пряников, а также новичков и опытных кондитеров на курс по изготовлению и оформлению бисквитных тортов.
На программе "Технология изготовления и оформления бисквитных тортов" вы сможете освоить:
- все процессы создания бисквитного теста;
- пять техник декора;
- приготовление сиропов, кремов, леденцов на палочке, молекулярного бисквит-мха, шоколадных подтеков и сахарных картинок.
Длительность курса: 16 часов практических занятий.
Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, повар-эксперт шестого разряда с дипломом международного образца Анна Снегирева.
Все участники получат сертификат АлтГТУ.
Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.
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