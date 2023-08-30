Съедобные игрушки и букеты: АлтГТУ приглашает на курсы по изготовлению зефира
Также там можно посетить мастер-класс по созданию фигурок из маршмеллоу
30 августа 2023, 15:05, ИА Амител
Съедобный букет можно не только купить, но и сделать самому. А еще милых пандочек, поросят и тигров. Специалисты инжинирингового центра "ХимБиоМаш" АлтГТУ им. И.И. Ползунова приглашают барнаульцев сразу на два курса: "Технология изготовления зефира и оформления букетов из него" и на мастер-класс по созданию игрушек из маршмеллоу.
Что будет на курсе?
Курс по созданию букетов из зефира рассчитан на 16 часов теоретических и практических занятий. На занятиях расскажут, какие ягоды и фрукты применимы в изготовлении зефира, познакомят с техникой создания букетов из:
- роз;
- хризантем;
- ромашек;
- тюльпанов;
- сирени;
- пионов.
И научат правильно рассчитать ингредиенты, выбирать упаковку и инвентарь.
На двухчасовом практическом мастер-классе по созданию игрушек из маршмеллоу расскажут, как готовить сладкую массу, сироп, подбирать инвентарь.
Кто проводит обучение?
Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, повар-эксперт шестого разряда с дипломом международного образца Анна Снегирева.
Все участники получат сертификат АлтГТУ.
Как попасть на обучение?
Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.
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