Съедобные игрушки и букеты: АлтГТУ приглашает на курсы по изготовлению зефира

Также там можно посетить мастер-класс по созданию фигурок из маршмеллоу

30 августа 2023, 15:05, ИА Амител

Игрушки из маршмеллоу / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Съедобный букет можно не только купить, но и сделать самому. А еще милых пандочек, поросят и тигров. Специалисты инжинирингового центра "ХимБиоМаш" АлтГТУ им. И.И. Ползунова приглашают барнаульцев сразу на два курса: "Технология изготовления зефира и оформления букетов из него" и на мастер-класс по созданию игрушек из маршмеллоу.

Что будет на курсе?

Курс по созданию букетов из зефира рассчитан на 16 часов теоретических и практических занятий. На занятиях расскажут, какие ягоды и фрукты применимы в изготовлении зефира, познакомят с техникой создания букетов из:

роз;

хризантем;

ромашек;

тюльпанов;

сирени;

пионов.

И научат правильно рассчитать ингредиенты, выбирать упаковку и инвентарь.





Букет из зефира и игрушки из маршмеллоу / Фото: пресс-служба АлтГТУ

На двухчасовом практическом мастер-классе по созданию игрушек из маршмеллоу расскажут, как готовить сладкую массу, сироп, подбирать инвентарь.

Кто проводит обучение?

Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, повар-эксперт шестого разряда с дипломом международного образца Анна Снегирева.

Все участники получат сертификат АлтГТУ.

Как попасть на обучение?

Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.