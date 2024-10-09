АлтГТУ приглашает студентов вузов Алтая принять участие в творческих мастер-кассах

Их проведут сотрудники творческих мастерских Барнаула

09 октября 2024, 16:45, ИА Амител

Лепка. Рисование / Фото: freepik.com

Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова открывает двери для студентов вузов Алтайского края, приглашая принять участие в ярком и вдохновляющем фестивале молодежного прикладного творчества и искусств "С душой".

Что за фестиваль?

Участникам предстоит погрузиться в мир искусства, посетив мастер-классы по рисунку, живописи и декоративно-прикладному искусству, которые проведут опытные мастера из творческих мастерских Барнаула.

Цель фестиваля, поддержанного грантом Росмолодежи, – раскрытие творческого потенциала молодых людей и создание площадки для обмена опытом и вдохновения.

Где и когда пройдет мероприятие?

Первые мастер-классы состоятся уже в четверг, 10 октября, в новом корпусе АлтГТУ по адресу: Димитрова, 73. В 15:00 в аудитории 804 начнется занятие по ручной лепке, а в 17:10 в аудитории 101 – мастер-класс по объемной живописи.

Кульминацией мероприятия станет масштабная выставка работ участников, где каждый сможет продемонстрировать достижения. Также состоится красочная концертная программа.

Как принять участие?

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке . Присоединяйтесь к фестивалю "С душой" и откройте для себя мир творчества.

Напомним, недавно АлтГТУ также приглашал желающих на курсы в художественную школу вуза. Художественная школа предлагает не только обучение основам рисования, но и возможность улучшить свои навыки под руководством опытных преподавателей. И открыта для всех, кто хочет развивать свои творческие способности, независимо от уровня подготовки. По словам преподавателей, на курсах каждый найдет поддержку и новые идеи для вдохновения.