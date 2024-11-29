АлтГТУ провел для школьников региона марафон "Инженеры Первых"

Ребята учились конструировать и собирать дронов

29 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Марафон научного творчества "Инженеры Первых" / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова провели марафон научного творчества "Инженеры Первых", организованный при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Мероприятия проекта посетили более 900 школьников из Барнаула, Заринска, Бийска, Новоалтайска, Шипуновского, Павловского и Завьяловского районов.

Два месяца школьники региона участвовали в научно-популярных тренингах "VПолете" и "Электроника Первых". Их для ребят проводили преподаватели, студенты и молодые ученые факультета информационных технологий АлтГТУ.

Участникам представили различные модели дронов – от крупных, с грузоподъемностью до 130 кг, до быстрых гоночных моделей. Школьники учились собирать дроны, управлять ими, разбираться в схемотехнике и проектировании, а также узнавали о применении беспилотных летательных аппаратов в разных сферах.

Кроме того, увлеченные информатикой, программированием и авиастроением ребята попали еще и на форум будущих конструкторов БПЛА, который прошел в конце октября в университете.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что такие мероприятия способствуют росту интереса к техническим специальностям и развитию инженерного прогресса:

"Санкции только закалили нашу промышленность. Более того, предприятия не только наладили, но и увеличили выпуск современнейшей продукции. Миссия технического университета и состоит в том, чтобы готовить кадры для нашей промышленности, помогать совершать технический прогресс, оптимизировать производственные процессы, делать научные открытия. И каждый день мы убеждаемся в востребованности инженеров", – сказал ректор.

И добавил, что это очень важно, когда общественные организации, такие как "Движение Первых", поддерживают инициативы по продвижению инженерного образования. Участники проекта "Инженеры Первых" не только приобрели новые знания, но и получили много хороших эмоций. Даже если не все выберут технические специальности, в университете им показали, как это интересно и увлекательно.

"Реально круто учиться на технических направлениях. Этот проект позволил его участникам изнутри посмотреть, как живет университет, познакомиться с преподавателями – это очень ценно. И те ребята, которые участвуют в таких социально значимых проектах, станут более профессионально ориентированными и максимально вовлеченными в профессиональную деятельность", – добавила председатель Алтайского отделения "Движения Первых" Ирина Рыбина.

Она вручила благодарственные письма и подарки всем педагогам и наставникам проекта.

Марафон научного творчества "Инженеры Первых" / Фото: пресс-служба АлтГТУ