АлтГТУ реализует магистерскую программу "Технологическое предпринимательство"

Выпускники приобретут знания в области управления предприятием, смогут создать свой бизнес и внедрить на рынок технологические разработки

15 августа 2023, 11:15, ИА Амител

Обучение / Фото: freepik.com

Институт экономики и управления АлтГТУ ведет набор на магистерскую программу "Технологическое предпринимательство". Она предназначена для выпускников вузов, желающих развивать свои навыки в области технологического предпринимательства и создания инновационных технологических стартапов.

Основная задача программы – подготовить высококвалифицированных компетентных специалистов, которые смогут создать свой бизнес, успешно коммерциализировать технологические разработки и внедрить их на рынок.

Выпускники будут обладать знаниями в области технологий и управления предприятием.

Набор осуществляют на очную и очно-заочные формы обучения.

Документы можно подать до 23 августа 2023 года.

Также приемную кампанию на магистерские программы института экономики и управления проводят по направлениям: "Производственный менеджмент", "Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)".

Добавим, АлтГТУ с сентября 2023 года запускает акселерационную программу "Зеленый конвейер", студенты магистерской программы "Технологическое предпринимательство" станут ее участниками.

Технологическое предпринимательство / Фото: пресс-служба АлтГТУ