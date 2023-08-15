АлтГТУ реализует магистерскую программу "Технологическое предпринимательство"
Выпускники приобретут знания в области управления предприятием, смогут создать свой бизнес и внедрить на рынок технологические разработки
15 августа 2023, 11:15, ИА Амител
Институт экономики и управления АлтГТУ ведет набор на магистерскую программу "Технологическое предпринимательство". Она предназначена для выпускников вузов, желающих развивать свои навыки в области технологического предпринимательства и создания инновационных технологических стартапов.
Основная задача программы – подготовить высококвалифицированных компетентных специалистов, которые смогут создать свой бизнес, успешно коммерциализировать технологические разработки и внедрить их на рынок.
Выпускники будут обладать знаниями в области технологий и управления предприятием.
Набор осуществляют на очную и очно-заочные формы обучения.
Документы можно подать до 23 августа 2023 года.
Также приемную кампанию на магистерские программы института экономики и управления проводят по направлениям: "Производственный менеджмент", "Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)".
Добавим, АлтГТУ с сентября 2023 года запускает акселерационную программу "Зеленый конвейер", студенты магистерской программы "Технологическое предпринимательство" станут ее участниками.
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