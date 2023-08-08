Ученые АлтГТУ победили в акселераторе Национальной технологической инициативы

Они одержали лидерство на интенсиве "Архипелаг 2023", темой которого стала беспилотная авиация

08 августа 2023, 12:05, ИА Амител

Команда АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Студенты и преподаватели кафедры информационных технологий, сотрудники инжинирингового центра "ХимБиоМаш" Алтайского государственного технического университета Владимир Падалко, Дмитрий Скобелев, Данил Пузик и Виктор Рыжих получили награду за "Лучший проект Акселератора". Они приняли участие в акселераторе Национальной технологической инициативы.

Команда АлтГТУ представила инновационную конструкцию беспилотника, который может быть использован в фиджитал*-спорте.

"У такой конструкции большой потенциал в спортивных соревнованиях. К примеру, можно сыграть в квиддич, баскетбол, волейбол. Возможности разработанных БПЛА ограничиваются только фантазией", – рассказал о проекте алтайского вуза руководитель отдела образовательных проектов "Геоскан" Михаил Луцкий.

Свои проекты на акселераторе НТИ на интенсиве "Архипелага-2023" представили более 80 команд. Среди них разработки в области беспилотных авиационных систем, космоса, биотехнологий, персонализированных цифровых помощников, ассистивных технологий, креативных индустрий и других технологий национальной технологической инициативы.

"За время акселератора мы получили обратную связь от других университетов, преподавателей. Нашу идею поддержали, сказали, что она интересная и перспективная. Также мы нашли партнеров, которые делают комплектующие для БПЛА, и будущих заказчиков наших беспилотников", – рассказал Владимир Падалко.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2023" проходит в Новосибирске. Цель интенсива – обеспечить сверхускоренный рост и поддержку проектов в сфере перспективных и критических для страны технологий.





Команда АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Организаторы интенсива – АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", АНО "Платформа Национальной технологической инициативы", АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" и фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы.

* Фиджитал-спорт – от сочетания двух английских слов physical (физикал) и digital (диджитал). Означает сочетание физического и цифрового спорта.