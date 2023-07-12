АлтГУ увеличил число бюджетных мест по IT-специальностям бакалавриата и магистратуры
А также предоставил студентам возможность бесплатно повышать свои цифровые навыки в школе развития цифровых компетенций
12 июля 2023, 09:00, ИА Амител
В Алтайском государственном университете выросло число бюджетных мест на "цифровые" направления подготовки в бакалавриате и магистратуре. Теперь почти 700 абитуриентов смогут получать образование на современных IT*-направлениях в вузе бесплатно.
Создание исключительных специалистов
"Цифровых" направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в АлтГУ около 30. Большая часть разработана вузом в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" и программы академического лидерства страны "Приоритет 2030" в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России.
Это позволит создавать исключительных специалистов, которые за время обучения получат инструментальные цифровые компетенции в области информационной безопасности, программирования, искусственного интеллекта и достигнут высокого уровня цифровой зрелости.
Количество бюджетных мест в бакалавриате:
- на программе "Информационная безопасность" Института цифровых технологий, электроники и физики – 75 мест;
- на направлении подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Института математики и информационных технологий – 60;
- на "Прикладной информатике в дизайне" в Институте гуманитарных наук – 60;
- на программе "Прикладная информатика" (профили "управление IT-проектами", "ERP*-системы и прикладное программирование") Международного института экономики, менеджмента и информационных систем – 50.
В магистратуре лидерами по числу бюджетных мест стали:
- "информатика и вычислительная техника" – 30 бюджетных мест;
- "прикладная математика и информатика" – 20;
- "информационная безопасность" – 17.
Система дополнительного образования
У каждого студента АлтГУ есть уникальная возможность усилить свои цифровые навыки. Здесь создана система дополнительного IT-образования, которая позволяет студентам любых направлений прокачать цифровые скиллы* в школе развития цифровых компетенций "Digital Up*". Только в 2022 году 1 тысяча студентов вуза бесплатно получили дополнительную ИТ-квалификацию.
Когда и как подавать документы?
- Прием документов на программы бакалавриата и специалитета пройдет до 25 июля. До 15 июля нужно успеть тем, кто будет сдавать экзамены в вузе – например, поступающим на творческие направления, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам;
- Магистратура продолжит прием на места бюджетного набора до 16 августа, на платное обучение подать документы можно до 25 августа, набор на программы очно-заочной и заочной формы обучения будет вплоть до октября.
Подать документы в АлтГУ можно четырьмя способами:
- Очно
- По почте
- На официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента"
- С помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуг"
Приемная комиссия работает по адресу: пр. Ленина, 61, с 8:00 до 17:00 часов в будни, в субботу с 10:00 до 14:00. Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно по телефону +7 (3852) 291-222.
*IT ("АйТи"); Скиллы (навыки); Digital Up ("Диджитал Ап")
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