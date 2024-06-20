АлтГУ вошел в топ-100 вузов России

Университет занял 63-ю строчку

20 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Вид на корпусы АлтГУ в Барнауле / Фото: asu.ru

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный список из ста лучших вузов РФ. В 2024 году в него вошли университеты из 29 регионов страны, в том числе АлтГУ из Алтайского края.

Как и во все предыдущие годы, первое место занял МГУ имени Ломоносова. На второй строчке – МГТУ имени Баумана, на третьей – МФТИ.

Также в первую десятку вошли: СПбГУ, МИФИ, Высшая школа экономики, МГИМО, Санкт-Петербургский политех, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и РАНХиГС.

Первая десятка рейтинга RAEX / Скриншот с сайта raex-rr.com

Единственным вузом Алтайского края, который представлен в рейтинге, оказался АлтГУ, занявший 63-ю строку. В 2023 году он располагался на 58-м месте.