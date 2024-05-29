Ректор АлтГУ пообещал построить в Барнауле новый кампус мирового уровня
Такое заявление Сергей Бочаров сделал во время выборов руководителя вуза
29 мая 2024, 14:20, Вячеслав Кондаков
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пообещал построить в ближайшие годы в Барнауле кампус мирового уровня. Речь идет о новом корпусе для вуза на площади Сахарова, а также общежитии. Такое заявление он сделал 28 мая на выборах ректора вуза во время своего выступления.
Что известно о кампусе?
В ближайшие пять лет в университете планируют создать комфортную среду для студентов и преподавателей. Речь идет об обустройстве зон отдыха, зеленых зон, фитостен во всех корпусах. Планируется создать 15 современных пространств для творческой, учебной и воспитательной работы. Однако основной упор руководство вуза будет делать на начало строительства нового кампуса, включающего общежитие и корпус.
"Два года назад мы обращались в федеральный центр с заявкой на строительство нового кампуса мирового уровня. Отсутствие земельного участка в Барнауле стало основным препятствием для победы. Но кампус большого размера университету жизненно необходим. Институты задыхаются от нехватки площадей, студентам нужны места в общежитии. Как воздух нужны пространства для воспитательной работы, да и просто для отдыха. Мы будем продолжать добиваться выделения земельного участка под будущий кампус", – заявил Сергей Бочаров.
Ранее ректор классического университета сообщал, что в ближайшие годы руководство вуза намерено построить в центре Барнаула новое общежитие на 500 человек. В Алтайском государственном университете насчитывается более 21 тысячи студентов, из них порядка 4 тыс. – из других городов, регионов и государств. При этом университету не хватает мест для размещения тысяч нуждающихся студентов.
"Мы неоднократно обращались к властям Барнаула с просьбой предоставить участок для нового корпуса. Осенью прошлого года мы встретились с мэром Вячеславом Франком и он дал поручение проработать варианты, где бы мог разместиться корпус. Пока вариантов мы еще не получили, но ждем предложений от коллег", – заявил ранее Сергей Бочаров.
А что со строительством нового корпуса АлтГУ?
Сейчас подошла к концу подготовительная работа по строительству объекта.
"По поводу образовательных помещений, то университет заканчивает разработку проектно-сметной документации и приступает к строительству нового учебно-лабораторного корпуса", – сообщил ректор.
Стоимость возведения объекта пока неизвестна. В мае 2023 года в интервью amic.ru Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов.
Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.
14:55:07 29-05-2024
между Новоалтайском и Барнаулом за Леруашкой?
15:33:51 29-05-2024
Жирно как-то общежитие строить в самом центре, на месте сквера, еще и с таким общественным резонансом. Это общежитие обеспечит мизерное количество студентов жильем по сравнению с общим числом. Или это будет элитная общага для своих и с высокой оплатой)) для иногородних студентов))
15:35:15 29-05-2024
На новом Обском бульваре отличное место!
16:04:21 29-05-2024
Очень уродливый проект
16:26:44 29-05-2024
Помнится бывший губернатор не давал строить в центре, а сейчас зеленая дорога. Хотите ЦУМ небоскребом-легко, хотите корпуса АГУ, почему бы нет? Я наверное мамонт уже, я видел док фильм, где на макетах был квартал корпуса АГУ на Ленина-Молодежная, и его большая комиссия утверждала, что бы не портить его высотностью архитектурный ансамбль сталинских домов на Ленина, ветра тень облик....Там реально была работа архитекторов. А сейчас как будто конкурс, не как бы превратить пр.Ленина в высотки, а уже как бы администрацию опустить в подвал работать, в самый низ.
16:38:50 29-05-2024
да всё просто, закрыть политех, отдельные специальности передать в алтгу, общежития и учебные корпуса тоже передать, вот и решение и кампус
18:31:47 29-05-2024
! (16:38:50 29-05-2024) да всё просто, закрыть политех, отдельные специальности пере... Встречное предложение - передать АГУ в МГУ. Ибо кого готовит АГУ? Юристов, экономистов, говорунов и пр. А работать то кто будет?
19:10:05 29-05-2024
Гость (18:31:47 29-05-2024) Встречное предложение - передать АГУ в МГУ. Ибо кого готовит... если агу в мгу передать то учиться будет там от силы 100 студентов ;))) остальные умишком не вышли
09:46:15 30-05-2024
Гость (19:10:05 29-05-2024) если агу в мгу передать то учиться будет там от силы 100 сту... Не умишком, а баблишком)))
06:54:28 30-05-2024
Гость (18:31:47 29-05-2024) Встречное предложение - передать АГУ в МГУ. Ибо кого готовит... ага и вместо голубого дома красный кирпичный замок с Башнями поставить на площади советов
16:59:19 29-05-2024
Отремонтируйте ИЦТЭФ!!!!
17:13:05 29-05-2024
Можно же где-нибудь на месте частного сектора на окраине центра построить!
18:20:55 29-05-2024
возле аэропорта можно построить.
10:04:38 30-05-2024
ясное дело - университет надо расширять, здание нужно
предлагаю на месте снесенного ЦУМ а возвести современное здание университета а из тех которые требуют ремонта капитально отремонтровать сразу под кампус для студентов
11:05:29 30-05-2024
Кампус — университетский (институтский, студенческий) городок. А то, что предлагает Бочаров просто очередной корпус раскиданного по разным местам города вуза.
Был я в кампусе Дальневосточного федерального университета - вот там реальный кампус, стоящий на острове Русский, отдельно обособленный от города, просто шик! Нужно корпуса на Молодежной, Ленина, Социалистическом, Мерзликина, Димитрова + все общаги перенести вот в это некое обособленное место, например на остров Помазкин (условно, можно хоть куда) и будет реальный кампус. Старые корпуса отдать под госструктуры или продать бизнесу. А то, что хотят сделать просто дичь.