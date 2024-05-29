Ректор АлтГУ пообещал построить в Барнауле новый кампус мирового уровня

Такое заявление Сергей Бочаров сделал во время выборов руководителя вуза

29 мая 2024, 14:20, Вячеслав Кондаков

Фото: проект нового корпуса АлтГУ

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пообещал построить в ближайшие годы в Барнауле кампус мирового уровня. Речь идет о новом корпусе для вуза на площади Сахарова, а также общежитии. Такое заявление он сделал 28 мая на выборах ректора вуза во время своего выступления.

Что известно о кампусе?

В ближайшие пять лет в университете планируют создать комфортную среду для студентов и преподавателей. Речь идет об обустройстве зон отдыха, зеленых зон, фитостен во всех корпусах. Планируется создать 15 современных пространств для творческой, учебной и воспитательной работы. Однако основной упор руководство вуза будет делать на начало строительства нового кампуса, включающего общежитие и корпус.

"Два года назад мы обращались в федеральный центр с заявкой на строительство нового кампуса мирового уровня. Отсутствие земельного участка в Барнауле стало основным препятствием для победы. Но кампус большого размера университету жизненно необходим. Институты задыхаются от нехватки площадей, студентам нужны места в общежитии. Как воздух нужны пространства для воспитательной работы, да и просто для отдыха. Мы будем продолжать добиваться выделения земельного участка под будущий кампус", – заявил Сергей Бочаров.

Ранее ректор классического университета сообщал, что в ближайшие годы руководство вуза намерено построить в центре Барнаула новое общежитие на 500 человек. В Алтайском государственном университете насчитывается более 21 тысячи студентов, из них порядка 4 тыс. – из других городов, регионов и государств. При этом университету не хватает мест для размещения тысяч нуждающихся студентов.

"Мы неоднократно обращались к властям Барнаула с просьбой предоставить участок для нового корпуса. Осенью прошлого года мы встретились с мэром Вячеславом Франком и он дал поручение проработать варианты, где бы мог разместиться корпус. Пока вариантов мы еще не получили, но ждем предложений от коллег", – заявил ранее Сергей Бочаров.

А что со строительством нового корпуса АлтГУ?

Сейчас подошла к концу подготовительная работа по строительству объекта.

"По поводу образовательных помещений, то университет заканчивает разработку проектно-сметной документации и приступает к строительству нового учебно-лабораторного корпуса", – сообщил ректор.

Стоимость возведения объекта пока неизвестна. В мае 2023 года в интервью amic.ru Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов.

Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.