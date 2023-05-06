АлтГУ за полмиллиона рублей установит мемориальную доску первому ректору

Изготовить и установить гранитную доску должен барнаульский камнерезный завод

06 мая 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В память о первом ректоре АлтГУ Василии Неверове на фасаде здания корпуса на улице Димитрова установят мемориальную доску. Как сообщает "Банкфакс", соответствующая задача появилась на сайте госзакупок.

Согласно результатам конкурса, изготовить и установить гранитную доску должен барнаульский камнерезный завод "Аквинк". 560 тысяч рублей на эти цели выделят из доходов вуза.

На одной из плит будет написано "Университет моя любовь", "Неверов Василий Иванович". На другой расскажут о том, кем он был и что работал в АГУ с 1978 по 2003 год. Срок выполнения работ – до 22 мая.

Отметим, что на здании уже есть мемориальная доска. На одной из них изображён портрет Неверова, а на второй – информация о нём.