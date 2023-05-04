Три богатыря. Колыванский камнерезный завод создаст панно в честь СВО

В основу произведения, которое выполнят на старейшем в России камнерезном заводе, лёг образ солдата на постаменте. На панно их будет три

04 мая 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Колыванский камнерезный завод в Алтайском крае, основанный в 1802 году, изготовит панно, посвящённое участникам специальной военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС, его выполнят в технике флорентийской мозаики.

Как заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, панно установят в Музее военной истории в Барнауле – его сейчас реконструируют.

В основе эскиза лежит изображение солдата в полный рост на небольшом постаменте. При этом действующих персонажа на картине будет три.

"Данный вариант ассоциативно отсылает нас к известным образам – Троицы, трёх богатырей. Обрамляет панно георгиевская лента, символизирующая воинскую славу России", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время эскиз будет доработан до окончательного состояния, после чего начнётся сборка панно из камня.

Справка: Колыванский камнерезный завод построен в 1802 году на месте прекратившего плавку меди медеплавильного завода династии Демидовых. Первоначально носил название шлифовальной фабрики. После Петергофской и Екатеринбургской это была третья и последняя в России фабрика по работе с камнем.