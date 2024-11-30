АлтГУ запускает новую программу в магистратуре по цифровой журналистике

В вузе пояснили: кадровому рынку Алтайского края требуются люди с новыми навыками

30 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Мужчина с ноутбуком. Современные технологии / Фото: ru.freepik.com

В Алтайском государственном университете объявили о разработке новой образовательной программы магистратуры "Цифровая журналистика". Задача направления – формирование профессиональных навыков в сфере диджитал, больших данных и искусственного интеллекта. Обучение стартует с 1 сентября 2025 года.

Появление новой программы обосновано запросами рынка массмедиа. Опросы работодателей показывают, что для всех СМИ без исключения наиболее актуальной становится задача поиска сотрудников, свободно владеющих цифровыми инструментами создания контента и методами коммуникации с аудиторией в социальных сетях. Представители средств массовой информации все активнее говорят, что мир медиа стремительно меняется и уходит в цифровую реальность. СМИ, которые успеют трансформироваться, станут интересны своей аудитории, остальные же просто уйдут в историю, как дисковый телефон.

Весной компания Muck Rack ("Мак Рэк") опубликовала исследование "Состояние журналистики в 2024 году". В нем сказано, что около 30% журналистов в мире пользуются программами искусственного интеллекта. Они не только ищут информацию через ИИ, но и создают тексты и изображения. Специалисты говорят, что в ближайшие несколько лет около 25% интернет-контента может быть сгенерировано искусственным интеллектом. Еще одна тенденция – усиление информационной роли социальных сетей.

"Мы понимаем, что старые традиционные форматы обучения со скучными лекциями в пыльных аудиториях уходят в прошлое. Студентам нужны не только востребованные навыки, но и интересные, инновационные способы их получения. Мир массмедиа вступает в эпоху "быстрого" знания и немедленного его применения на практике", – пояснил руководитель программы, доцент кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Владимир Витвинчук.

С этим прицелом составляли и программу. В нее не включили ничего, что будущий журналист и сам сможет найти в поисковой строке браузера. Главная задача – дать только то, что позволит немедленно создать контент для цифровых порталов, социальных сетей и блогов, добавил Владимир Витвичук.

Программа рассчитана на практикующих журналистов, которым требуется освоить новые цифровые компетенции и методы создания контента. Также обучение возможно и для специалистов из других сфер, планирующих освоить профессию с нуля. На занятиях будет и теория современных медийных стратегий, и практика создания журналистских материалов в различных форматах: журналистика данных, цифровые технологии в массмедиа, фототехнологии в мультимедийных СМИ, визуальные коммуникации, контент-стратегии в цифровой журналистике и др.

В целом задача магистратуры – подготовить работников журналистского сообщества, способных понимать сложную систему региональных и глобальных массовых коммуникаций и удовлетворять запрос средств массовой информации в модернизации методов создания востребованного контента.

Процесс обучения включает мастер-классы, групповые проекты, стажировки и инновационные стартап-проекты. Часть занятий будет проводиться непосредственно в редакциях СМИ, где студенты получат возможность полного погружения в творческий процесс. Обучающимся предстоит создать практико-ориентированные проекты.

Преподавать будут сотрудники АлтГУ, а также ведущие практики медийной отрасли из вузов-партнеров, в том числе зарубежных.

Как недавно сообщал amic.ru, журналистика остается востребованной специальностью, и студентов на направлении в вузе очень много. В 2024 году в АлтГУ набрали две группы первокурсников на очный бакалавриат, а также заочников. Студенты вуза также занимаются на уникальной медиаплощадке MediaHub ("МедиаХаб"), открытой в рамках реализации федеральной программы академического стратегического лидерства "Приоритет 2030".