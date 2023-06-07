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Амбициозная уборщица из Бийска лишилась 1 млн рублей, пока стремилась к большему

Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вкладывала деньги в "биржу"

07 июня 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу клининговой компании, решившую заработать деньги на бирже, сообщает региональное МВД.

54-летняя уборщица из Бийска мониторила различные сайты в поисках прибыльной и быстрой подработки, чтобы улучшить финансовое положение.

"На глаза попалась реклама о заработке на бирже. Перешла по ссылке и ввела свои анкетные данные. С ней связался консультант по торгам", – рассказали в ведомстве.

Мужчина посоветовал скачать приложение, чтобы производить все необходимые операции. Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вносила деньги.

Однако ожидания получить хорошую прибыль не сбылись. За два месяца горожанка лишилась более 1,2 млн рублей.

Бийск Мошенники

Комментарии 4

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Гость

14:51:14 07-06-2023

Жадность фраера сгубила.

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Гость

15:16:20 07-06-2023

Тоесть если бы кашолка срубила капусты, то к мусарам бы не подалась сдаваться. А иут на рисках угарела , спасайте её.

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Гость

16:52:45 07-06-2023

Персональный менеджер у неё, бугога. Покуда живы олухи вокруг, удачи мы не выпустим из рук...

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Гость

16:58:41 07-06-2023

Бизнес такая штука, думать надо когда швабру водишь.

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