Амбициозная уборщица из Бийска лишилась 1 млн рублей, пока стремилась к большему

Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вкладывала деньги в "биржу"

07 июня 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу клининговой компании, решившую заработать деньги на бирже, сообщает региональное МВД.

54-летняя уборщица из Бийска мониторила различные сайты в поисках прибыльной и быстрой подработки, чтобы улучшить финансовое положение.

"На глаза попалась реклама о заработке на бирже. Перешла по ссылке и ввела свои анкетные данные. С ней связался консультант по торгам", – рассказали в ведомстве.

Мужчина посоветовал скачать приложение, чтобы производить все необходимые операции. Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вносила деньги.

Однако ожидания получить хорошую прибыль не сбылись. За два месяца горожанка лишилась более 1,2 млн рублей.