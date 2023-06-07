Амбициозная уборщица из Бийска лишилась 1 млн рублей, пока стремилась к большему
Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вкладывала деньги в "биржу"
07 июня 2023, 14:16, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу клининговой компании, решившую заработать деньги на бирже, сообщает региональное МВД.
54-летняя уборщица из Бийска мониторила различные сайты в поисках прибыльной и быстрой подработки, чтобы улучшить финансовое положение.
"На глаза попалась реклама о заработке на бирже. Перешла по ссылке и ввела свои анкетные данные. С ней связался консультант по торгам", – рассказали в ведомстве.
Мужчина посоветовал скачать приложение, чтобы производить все необходимые операции. Женщина по советам "персонального менеджера" брала кредиты и вносила деньги.
Однако ожидания получить хорошую прибыль не сбылись. За два месяца горожанка лишилась более 1,2 млн рублей.
14:51:14 07-06-2023
Жадность фраера сгубила.
15:16:20 07-06-2023
Тоесть если бы кашолка срубила капусты, то к мусарам бы не подалась сдаваться. А иут на рисках угарела , спасайте её.
16:52:45 07-06-2023
Персональный менеджер у неё, бугога. Покуда живы олухи вокруг, удачи мы не выпустим из рук...
16:58:41 07-06-2023
Бизнес такая штука, думать надо когда швабру водишь.