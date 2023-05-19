На Алтае сельчанка отдала мошенникам полмиллиона под предлогом защиты денег

Злоумышленник, позвонивший женщине, заявил, что на неё пытаются оформить кредит

19 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Благовещенского района обратилась в полицию и заявила о том, что она стала жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.

По словам потерпевшей, ей позвонил представитель известного сайта, который представился Марком Тихоновичем.

Он заявил, что неизвестные от имени женщины пытаются оформить кредит. Чтобы защитить средства, звонящий предложил перевести их на другой счёт.

Женщина перевела 500 тысяч рублей, но потом поняла, что стала жертвой мошенников.