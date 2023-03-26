Амбулаторию стоимостью почти 40 млн рублей открыли в алтайском селе

Своевременную медицинскую помощь теперь смогут получить почти две тысячи человек

26 марта 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В Тальменском районе в селе Новоперуново открыли новую амбулаторию, на строительство которой направили около 40 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Руководит амбулаторией врач общей практики Сергей Анатольевич Мокров, в штате есть также зубной врач, фельдшер, акушер, физиосестра и медсестра. На сегодняшний день открыта ещё одна вакансия медицинской сестры", – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря открытию амбулатории почти две тысячи человек смогут получать своевременную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось об открытии амбулатории в селе Гуселетово.