Амбулаторию стоимостью почти 40 млн рублей открыли в алтайском селе
Своевременную медицинскую помощь теперь смогут получить почти две тысячи человек
26 марта 2023, 18:50, ИА Амител
Фото: Минздрав Алтайского края
В Тальменском районе в селе Новоперуново открыли новую амбулаторию, на строительство которой направили около 40 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
"Руководит амбулаторией врач общей практики Сергей Анатольевич Мокров, в штате есть также зубной врач, фельдшер, акушер, физиосестра и медсестра. На сегодняшний день открыта ещё одна вакансия медицинской сестры", – сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря открытию амбулатории почти две тысячи человек смогут получать своевременную медицинскую помощь.
Ранее сообщалось об открытии амбулатории в селе Гуселетово.
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