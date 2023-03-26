Врачебную амбулаторию за 38,6 млн рублей построили в алтайском селе

Помощь в ней смогут получить жители Гуселетово, Бурановки и Мормышей

26 марта 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В алтайском селе Гуселетово построили врачебную амбулаторию. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В здании есть кабинеты для взрослых и детей, смотровая, прививочная с картотекой и процедурная. Также здесь будут лечить людей в дневном стационаре.

Помощь в амбулатории смогут получить жители Гуселетово, Бурановки и Мормышей. Ежедневно она сможет принимать 50 посетителей.

Стоимость проекта составила 38,6 млн рублей, 26 млн выделили из федерального бюджета.