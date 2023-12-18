Американская компания подала в суд на Барнаульский патронный завод

От барнаульского предприятия требуют почти 8 млн рублей

18 декабря 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Компания "Спортинг Саплайз Интернешнл, Инк.", зарегистрированная в Калифорнии, подала в арбитражный суд Алтайского края на АО "Барнаульский патронный завод", пишет "Толк".

От барнаульского предприятия требуют 86,3 тыс. долларов (7,7 млн рублей) за услуги по оплате стоимости фрахта.

"Иск оставлен без движения до 12 января 2024 года. Причиной стало отсутствие ряда необходимых документов", – отмечает издание.

В частности, американская компания не представила документы, разрешающие осуществлять предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Как уточняется на сайте суда, компания зарегистрирована в городе Анахайм, занимается она реализацией патронов, оптических устройств и винтовок.