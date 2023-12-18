НОВОСТИОбщество

Американская компания подала в суд на Барнаульский патронный завод

От барнаульского предприятия требуют почти 8 млн рублей

18 декабря 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Компания "Спортинг Саплайз Интернешнл, Инк.", зарегистрированная в Калифорнии, подала в арбитражный суд Алтайского края на АО "Барнаульский патронный завод", пишет "Толк".

От барнаульского предприятия требуют 86,3 тыс. долларов (7,7 млн рублей) за услуги по оплате стоимости фрахта.

"Иск оставлен без движения до 12 января 2024 года. Причиной стало отсутствие ряда необходимых документов", – отмечает издание.

В частности, американская компания не представила документы, разрешающие осуществлять предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Как уточняется на сайте суда, компания зарегистрирована в городе Анахайм, занимается она реализацией патронов, оптических устройств и винтовок.

Фото пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края

Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку и Монголию

В 2022 году из-за санкций продукция перестала поставляться в страны ЕС и Северной Америки
НОВОСТИОбщество
Барнаул суд бизнес

Комментарии 20

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Гость

11:00:25 18-12-2023

Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.

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Точно.

11:44:15 18-12-2023

Гость (11:00:25 18-12-2023) Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.... Надо с дружественными дружить. Топоры и тазики им продавать.

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Гость

08:32:06 19-12-2023

Гость (11:00:25 18-12-2023) Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.... Так, а если на карту мира посмотреть, то дружественных стран и не осталось совсем. Вернее, остались страны-изгои, вроде Северной Кореи, Сирии и Ирана, государства-террористы вроде Палестины и парочка африканских прилипал. Китай соблюдает нейтралитет, а если считать официальные заявления МИД, с не источники, вроде ОБС - Китай резко осуждает любое применение насилия. Более того, Китай не поставляет дроны в РФ (исключение - параллельный импорт), но поставляет в Украину. Так что список "дружественных стран" очень короткий. И наличие, предположим, там Казахстана противоречит с риторикой Касыма Жомарт-Токаева о том, что Казахстан будет и далее придерживаться международных дипломатических правил и правовых норм и не признает такие квази-государства как ДНР и ЛНР, Косово и пр. И здесь я с ним согласен: можно хоть сколько быть патриотом, но dura lex, sed lex...

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Гость

11:02:22 18-12-2023

хренасе умники, с больной головы на здоровую свои проблемы транспортные перекладывают.

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гость

12:10:03 18-12-2023

США первая "кидала" из всех стран мира. У них один лозунг - "свой не свой ,на дороге не стой". Так шо их тоже не грех кинуть.

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Гость

12:22:12 18-12-2023

Наивные...

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Гость

13:20:13 18-12-2023

Это они пусть в суд на своё амерканское государство подают, из-за решений которых им приходится оплачивать теперь такую перевозку.

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Гость

13:20:57 18-12-2023

86,3 тыс. долларов --- у них там 300 млрд наших лежат, накопленных в том числе от налогов патронного завода, если все отдадут, с процентами, можно порешать

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Гость

13:22:26 18-12-2023

Самый прикол будет если удовлетворят иск

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Гость

13:46:57 18-12-2023

Гость (13:22:26 18-12-2023) Самый прикол будет если удовлетворят иск... Надо встречных исков штук тысячу создать. По любым издержакам из-за их санкций.

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Гость

13:49:51 18-12-2023

Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что ли? Афигеть если так, это чтобы в наших пацанов нашими же птаронами чтоли? или как?

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Гость

14:59:57 18-12-2023

Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... врядли, мне кажется наоборот, закупали

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Гость

15:27:03 18-12-2023

Гость (14:59:57 18-12-2023) врядли, мне кажется наоборот, закупали... Если бы закупали, вряд ли бы народ сокращали. А именно после начала военных действий очень много пострадало персонала из за закрытия производсва многих импортных патронов.

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Светлана

15:36:06 18-12-2023

Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... наш завод заключил договор на поставку спортивно-охотничьих патронов в Калифорнию давно. Потом был ковид, и закрывали всё, в том числе границы. Потом началась СВО, и последовали санкции. Едва ли в наших пацанов нашими же патронами.

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Владимир

18:55:31 18-12-2023

Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... К сожалению ты прав! Наш патронный завод выпускает патроны для американцев! Когда началось сво, завод сократил более ста человек, потому что этот завод внесли в список, но для своей армии патроны выпускать видно не стали.

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Гость

15:08:49 18-12-2023

Давно уже делали, охотничьи. Не знаю, как сейчас, может перестали, потому и иск. Я давно еще удивлялся, что в США наши охотничьи патроны покупали, неужели такие хорошие или в 10 раз дешевле американских

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Гость

08:21:17 19-12-2023

Гость (15:08:49 18-12-2023) Давно уже делали, охотничьи. Не знаю, как сейчас, может пере... Зато недавно биатлонист Губерниеву жаловался - нет патронов.

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Гость

18:57:39 18-12-2023

Война закончится, а спорт и охота нет...

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Гость

22:25:57 18-12-2023

Гость (18:57:39 18-12-2023) Война закончится, а спорт и охота нет...... у нас нет войны, небо мирное, все живы и здоровы, страна на подьеме

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Гость

03:26:39 19-12-2023

Гость (18:57:39 18-12-2023) Война закончится, а спорт и охота нет...... Особенно снайперская - пуля в глаз...

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