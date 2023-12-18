Американская компания подала в суд на Барнаульский патронный завод
От барнаульского предприятия требуют почти 8 млн рублей
18 декабря 2023, 10:14, ИА Амител
Компания "Спортинг Саплайз Интернешнл, Инк.", зарегистрированная в Калифорнии, подала в арбитражный суд Алтайского края на АО "Барнаульский патронный завод", пишет "Толк".
От барнаульского предприятия требуют 86,3 тыс. долларов (7,7 млн рублей) за услуги по оплате стоимости фрахта.
"Иск оставлен без движения до 12 января 2024 года. Причиной стало отсутствие ряда необходимых документов", – отмечает издание.
В частности, американская компания не представила документы, разрешающие осуществлять предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Как уточняется на сайте суда, компания зарегистрирована в городе Анахайм, занимается она реализацией патронов, оптических устройств и винтовок.
11:00:25 18-12-2023
Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.
11:44:15 18-12-2023
Гость (11:00:25 18-12-2023) Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.... Надо с дружественными дружить. Топоры и тазики им продавать.
08:32:06 19-12-2023
Гость (11:00:25 18-12-2023) Правильно делают, кидайте фирмы недружественных стран.... Так, а если на карту мира посмотреть, то дружественных стран и не осталось совсем. Вернее, остались страны-изгои, вроде Северной Кореи, Сирии и Ирана, государства-террористы вроде Палестины и парочка африканских прилипал. Китай соблюдает нейтралитет, а если считать официальные заявления МИД, с не источники, вроде ОБС - Китай резко осуждает любое применение насилия. Более того, Китай не поставляет дроны в РФ (исключение - параллельный импорт), но поставляет в Украину. Так что список "дружественных стран" очень короткий. И наличие, предположим, там Казахстана противоречит с риторикой Касыма Жомарт-Токаева о том, что Казахстан будет и далее придерживаться международных дипломатических правил и правовых норм и не признает такие квази-государства как ДНР и ЛНР, Косово и пр. И здесь я с ним согласен: можно хоть сколько быть патриотом, но dura lex, sed lex...
11:02:22 18-12-2023
хренасе умники, с больной головы на здоровую свои проблемы транспортные перекладывают.
12:10:03 18-12-2023
США первая "кидала" из всех стран мира. У них один лозунг - "свой не свой ,на дороге не стой". Так шо их тоже не грех кинуть.
12:22:12 18-12-2023
Наивные...
13:20:13 18-12-2023
Это они пусть в суд на своё амерканское государство подают, из-за решений которых им приходится оплачивать теперь такую перевозку.
13:20:57 18-12-2023
86,3 тыс. долларов --- у них там 300 млрд наших лежат, накопленных в том числе от налогов патронного завода, если все отдадут, с процентами, можно порешать
13:22:26 18-12-2023
Самый прикол будет если удовлетворят иск
13:46:57 18-12-2023
Гость (13:22:26 18-12-2023) Самый прикол будет если удовлетворят иск... Надо встречных исков штук тысячу создать. По любым издержакам из-за их санкций.
13:49:51 18-12-2023
Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что ли? Афигеть если так, это чтобы в наших пацанов нашими же птаронами чтоли? или как?
14:59:57 18-12-2023
Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... врядли, мне кажется наоборот, закупали
15:27:03 18-12-2023
Гость (14:59:57 18-12-2023) врядли, мне кажется наоборот, закупали... Если бы закупали, вряд ли бы народ сокращали. А именно после начала военных действий очень много пострадало персонала из за закрытия производсва многих импортных патронов.
15:36:06 18-12-2023
Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... наш завод заключил договор на поставку спортивно-охотничьих патронов в Калифорнию давно. Потом был ковид, и закрывали всё, в том числе границы. Потом началась СВО, и последовали санкции. Едва ли в наших пацанов нашими же патронами.
18:55:31 18-12-2023
Гость (13:49:51 18-12-2023) Что то я не понял, наш завод для пендосов патроны делает что... К сожалению ты прав! Наш патронный завод выпускает патроны для американцев! Когда началось сво, завод сократил более ста человек, потому что этот завод внесли в список, но для своей армии патроны выпускать видно не стали.
15:08:49 18-12-2023
Давно уже делали, охотничьи. Не знаю, как сейчас, может перестали, потому и иск. Я давно еще удивлялся, что в США наши охотничьи патроны покупали, неужели такие хорошие или в 10 раз дешевле американских
08:21:17 19-12-2023
Гость (15:08:49 18-12-2023) Давно уже делали, охотничьи. Не знаю, как сейчас, может пере... Зато недавно биатлонист Губерниеву жаловался - нет патронов.
18:57:39 18-12-2023
Война закончится, а спорт и охота нет...
22:25:57 18-12-2023
Гость (18:57:39 18-12-2023) Война закончится, а спорт и охота нет...... у нас нет войны, небо мирное, все живы и здоровы, страна на подьеме
03:26:39 19-12-2023
Гость (18:57:39 18-12-2023) Война закончится, а спорт и охота нет...... Особенно снайперская - пуля в глаз...