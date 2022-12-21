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Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку и Монголию

В 2022 году из-за санкций продукция перестала поставляться в страны ЕС и Северной Америки

21 декабря 2022, 11:18, ИА Амител

Фото пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
Фото пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края

Барнаульский патронный завод на фоне снижения объёмов производства в связи с санкциями рассматривает как альтернативу западным рынкам страны СНГ и Африки, сообщает ТАСС.

Напомним, большая часть выпускаемой продукции относится к спортивно-охотничьим патронам и экспортируется за пределы России. В 2022 году из-за санкций продукция перестала поставляться в страны ЕС и Северной Америки.

«Перераспределение логистических потоков и выход на новые рынки сбыта требуют дополнительного времени, в связи с чем объёмы производства предприятия в 2022 году снизились. В качестве частичной альтернативы западным рынкам сбыта предприятие рассматривает, прежде всего, страны СНГ, Монголию и африканские страны, ведётся активная работа с контрагентами из них», — отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Среди стран СНГ руководство рассматривает Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а среди государств Африки — Кению, Конго, Сенегал и ЮАР.

Ранее сообщили, что в Омске резко взлетели цены на барнаульские патроны.

Комментарии 10

  • Стесняюсь спросить, в каких странах ЕС и Северной Америки пользовались потроннами "BarnauL" ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Патроны подорожали просто жуть, если нет рынка сбыта в Америке, снизьте цены - охотники ящиками затарятся.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • И в чем новость? Мы делаем патроны? -очевидно Планируем продавать? - иное было бы странно.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пользовались потроннами "BarnauL" ? === Ну возможно, что "патроННами" и не пользовались, а патроны нашего станкача пользовались спросом.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • В США был огромный рынок для российских патронов.Сейчас отказались покупать, идёт продажа в другие страны.Спрос рождает предложение.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • О, а на Победу его переориентировать нереально?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Германия, США
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да - в Африке патронов явно "не хватает"!!!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Пора прощаться с патронным заводом скажем пока!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Амик иди нахуй вместе с модерацией
    22 декабря, Гость   Ответить
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