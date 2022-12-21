Барнаульский патронный завод планирует поставлять продукцию в Африку и Монголию

В 2022 году из-за санкций продукция перестала поставляться в страны ЕС и Северной Америки

21 декабря 2022, 11:18, ИА Амител

Фото пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края

Барнаульский патронный завод на фоне снижения объёмов производства в связи с санкциями рассматривает как альтернативу западным рынкам страны СНГ и Африки, сообщает ТАСС.

Напомним, большая часть выпускаемой продукции относится к спортивно-охотничьим патронам и экспортируется за пределы России. В 2022 году из-за санкций продукция перестала поставляться в страны ЕС и Северной Америки.

«Перераспределение логистических потоков и выход на новые рынки сбыта требуют дополнительного времени, в связи с чем объёмы производства предприятия в 2022 году снизились. В качестве частичной альтернативы западным рынкам сбыта предприятие рассматривает, прежде всего, страны СНГ, Монголию и африканские страны, ведётся активная работа с контрагентами из них», — отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Среди стран СНГ руководство рассматривает Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а среди государств Африки — Кению, Конго, Сенегал и ЮАР.

Ранее сообщили, что в Омске резко взлетели цены на барнаульские патроны.