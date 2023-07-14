Американские актеры начали забастовку

Это первая одновременная забастовка актеров и сценаристов с 1960 года

14 июля 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профсоюз актеров США объявил о том, что с 14 июля его представители начинают официальную забастовку. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что протест представители кино выразили после неудачных переговоров об улучшении условий труда и ограничении использования искусственного интеллекта в кино.

Это первая забастовка актеров кино и телевидения с 1980 года и первая совместная забастовка со сценаристами с 1960 года.

Во время стачки члены профсоюза не смогут принимать участие в съемках фильмов, их продвижении, премьерах и различных массовых мероприятиях, связанных с рекламой картин.