Американские актеры начали забастовку
Это первая одновременная забастовка актеров и сценаристов с 1960 года
14 июля 2023, 11:22, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Профсоюз актеров США объявил о том, что с 14 июля его представители начинают официальную забастовку. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что протест представители кино выразили после неудачных переговоров об улучшении условий труда и ограничении использования искусственного интеллекта в кино.
Это первая забастовка актеров кино и телевидения с 1980 года и первая совместная забастовка со сценаристами с 1960 года.
Во время стачки члены профсоюза не смогут принимать участие в съемках фильмов, их продвижении, премьерах и различных массовых мероприятиях, связанных с рекламой картин.
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