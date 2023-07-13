Джонни Депп обратился к российским зрителям
20 июля в стране состоится премьера фильма "Жанна Дюбарри" с его участием
13 июля 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Известный голливудский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой нового фильма со своим участием. Ролик опубликовали в его социальных сетях.
Актер поблагодарил зрителей за внимание к своей новой картине, а также заявил, что гордится проделанной работой.
"Берегите себя, увидимся", – сказал Депп в конце своего обращения.
Премьера картины "Жанна Дюбарри" в России состоится 20 июля. Джонни Депп сыграл в фильме роль Луи XV.
19:01:11 13-07-2023
Джонни красавчик