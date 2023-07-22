Американский боксер Кевин Джонсон мечтает жить в России
По словам спортсмена, ему очень нравится российская еда
22 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Американский боксер Кевин Джонсон 20 июля рассказал о мечте жить в России, сообщает СОВА.
По словам спортсмена, он много лет приезжал в РФ, объездил большое количество городов и сел и осознал, что ему "по душе российские просторы".
А еще 43-летний боец похвалил российскую еду без ГМО. В родной же Америке ему приходится всегда сидеть на диете.
На профессиональном ринге Джонсон провел 58 боев и одержал 35 побед. Сейчас он находится в Самаре, где поучаствует в турнире "Бокс на Волге".
Ранее боец ММА Джефф Монсон заявил о планах избираться в Госдуму. Спортсмен отмечал, что хочет "помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи", и в Госдуме для этого у него будет "достаточно полномочий".
15:13:38 22-07-2023
-"Берут интервью у боксера: - скажите у Вас такие сильные руки, это чтоб лучше наносить удары ? - Угу... - скажите у Вас такой мощный торс, это чтоб лучше принимать удары ? - Угу... - скажите, а вот у Вас такая маленькая голова, это чтоб противнику было трудно попасть ? - Угу... и после короткой паузы: - а еще Я ЕЙ ЕМ !" Приезжай дурачёк, получишь гражданство, возмёшся на учёт у Шайгу...
16:15:21 22-07-2023
Зачем нам печатают такие новости, не представляю подобные новости в Америке, российский боксер хочет получить американское гражданство, я думаю американцы были бы очень удивлены таким новостям.