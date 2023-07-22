Американский боксер Кевин Джонсон мечтает жить в России

По словам спортсмена, ему очень нравится российская еда

22 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "СОВА"

Американский боксер Кевин Джонсон 20 июля рассказал о мечте жить в России, сообщает СОВА.

По словам спортсмена, он много лет приезжал в РФ, объездил большое количество городов и сел и осознал, что ему "по душе российские просторы".

А еще 43-летний боец похвалил российскую еду без ГМО. В родной же Америке ему приходится всегда сидеть на диете.

На профессиональном ринге Джонсон провел 58 боев и одержал 35 побед. Сейчас он находится в Самаре, где поучаствует в турнире "Бокс на Волге".

Ранее боец ММА Джефф Монсон заявил о планах избираться в Госдуму. Спортсмен отмечал, что хочет "помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи", и в Госдуме для этого у него будет "достаточно полномочий".