Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление

Наступление произойдёт в ближайшее время, однако назвать точную дату невозможно

16 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не начинают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков. Как сообщает РБК, об этом заявил в колонке для The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг.

Генерал считает, что наступление произойдёт в ближайшее время, однако назвать точную дату невозможно. При наступлении у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть лишь два преимущества – выбор времени и места атаки.

"Залужный и его командиры планируют это наступление. Он изучает отчёты разведки, прощупывает позиции русских", – подчеркнул Хертлинг.

Вместе с тем Залужному также нужно правильным образом организовать необходимые для атаки силы. Ему надо будет "синхронизировать текущую мобилизацию" со своими союзниками, координировать переброску этих сил обратно на Украину, а затем непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Напомним, что ранее журналист amic.ru Андрей Магас уже писал о ситуации с украинским наступлением, сообщениями о его начале и политическими последствиями. Информационная игра или торговля – читайте в нашей статье.