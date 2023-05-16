Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление
Наступление произойдёт в ближайшее время, однако назвать точную дату невозможно
16 мая 2023, 14:15, ИА Амител
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не начинают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков. Как сообщает РБК, об этом заявил в колонке для The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг.
Генерал считает, что наступление произойдёт в ближайшее время, однако назвать точную дату невозможно. При наступлении у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть лишь два преимущества – выбор времени и места атаки.
"Залужный и его командиры планируют это наступление. Он изучает отчёты разведки, прощупывает позиции русских", – подчеркнул Хертлинг.
Вместе с тем Залужному также нужно правильным образом организовать необходимые для атаки силы. Ему надо будет "синхронизировать текущую мобилизацию" со своими союзниками, координировать переброску этих сил обратно на Украину, а затем непосредственно на линию боевого соприкосновения.
Напомним, что ранее журналист amic.ru Андрей Магас уже писал о ситуации с украинским наступлением, сообщениями о его начале и политическими последствиями. Информационная игра или торговля – читайте в нашей статье.
14:46:12 16-05-2023
наступление произойдет в ближайшее время --- наверное летом
15:43:15 16-05-2023
Гость (14:46:12 16-05-2023) наступление произойдет в ближайшее время --- наверное летом... Надо Шойге сообщить...
16:13:04 16-05-2023
А пока главнокомандующего В. Залужного уже несколько недель не видно,не слышно.Видимо,он,находясь в глубоком бункере,всё тщательно прощупывает.