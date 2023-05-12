Информационная игра или торговля? Как меняется ситуация с ожидаемым контрнаступом ВСУ

Эксперты оценили способность украинских военных пойти в атаку

12 мая 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ситуация с обещанным ранее "контрнаступом" ВСУ остаётся неопределённой. С одной стороны, в интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский сообщили о его переносе. С другой стороны, в ночь на 12 мая блогеры и военкоры активно сообщали об активных действиях ВСУ. Недаром ряд наблюдателей и вовлечённых в СВО лиц скептически восприняли заявления Зеленского – они считают, что украинский лидер просто блефует, пытаясь ввести в заблуждение российскую сторону. О ситуации с украинским наступлением, сообщениями о его начале и политическими последствиями разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Хвост пытается вилять собакой

В интервью британской медиакорпорации Зеленский заявил, что с имеющимися ресурсами ВСУ могут "двигаться вперёд", однако их ожидают большие потери. "Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам всё ещё нужно немного больше времени", – сказал президент Украины, имея в виду ожидание Киевом поставок обещанной западной военной помощи. В то же время Би-би-си отмечает в своём комментарии, что украинские власти в последнее время пытаются снизить ожидания своих партнёров от предстоящего контрнаступления.

При этом основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин критически оценил заявления президента Украины. По его словам, "Зеленский лукавит", а "контрнаступление идёт полным ходом", говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена. Он также сообщил, что "на Артёмовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги".

"Мы идём захлопывать их, они захлопывают нас, для ВСУ сейчас важно проломить Артёмовское направление. Следующими направлениями будут Брянская, Белгородская области с выходом на территории РФ и Запорожье", – подчеркнул Пригожин.

В ночь на 12 мая на ряде популярных Telegram-каналов появились сообщения, что на некоторых участках линии соприкосновения, например, в районе Артёмовска, ВСУ удалось оттеснить российских военных.

"Распространённые отдельными Telegram-каналами сообщения о якобы имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

При этом накануне вечером военный эксперт Александр Храмчихин в разговоре с amic.ru не исключал, что переноса наступательных действий ВСУ ожидать не стоит, а заявления Зеленского и других высокопоставленных украинских руководителей – всего лишь элемент информационной игры.

"Но в целом всё это очень похоже на торговлю Киева с Западом за поставки. То есть хвост пытается вертеть собакой более активно, если можно так выразиться, – заявил он amic.ru.

По мнению политолога Александра Асафова, называть контрнаступлением активизацию боевых действий с украинской стороны будет не совсем правильно с точки зрения терминологии.

"Мы же различаем наступление и контрнаступление – там есть чёткие различия. Контрнаступление – это переход к масштабным и непредсказуемым действиям, навязанным противнику. В то время наступление – это нечто более превентивное. Учитывая имеющийся объём информации, назвать данным термином планы ВСУ никак нельзя", – уточнил он.

Александр Асафов уверен, что сроки и ход анонсированного "контрнаступа" не слишком зависят от президента Украины – ведь он необходим нынешней команде Белого дома для включения события в информационную картину в нужный момент.

"Зеленский не имел к стратегическому планированию никакого отношения, поэтому ничего здесь решать не может. И все его заявления о нехватке оружия, техники для атаки тоже ничего не значат. В то же время действия ВСУ, скажем, у Артёмовска и на других направлениях показывают, что техника и ресурсы у них имеются", – заявил он amic.ru.

По мнению Асафова, такого рода информационные сигналы говорят о том, что контрнаступление назначал не Зеленский, а планирование проходило без его участия.

"Можно вспомнить недавние высказывания Столтенберга о том, что Украина уже получила 98% вооружения. Всё это ярко показывает, кто и что готовил. Генсек НАТО словно вопрошал: "Чего вам ещё надо? Вам уже всё поставили!" – констатирует Асафов.

Нехватка ресурсов заменяется терроризмом

Впрочем, даже в этих условиях разрекламированное наступление обречено на провал, говорит военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, средств для "контрнаступа" явно недостаточно.

"Для успешных действий ВСУ требуется авиация, которая могла бы прикрывать колонны бронетехники, но её нет, как и войсковых систем противовоздушной обороны. Но кураторам необходимо предъявить какой-то результат, показать, что Киев может атаковать. Отсюда и террористические акты, недавняя атака беспилотников на Кремль и прочее", – заявил он amic.ru.

По словам военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, ситуация с украинским контрнаступом долго напоминала известный в военной среде анекдот. Приведём его.

"Каждый вечер, возвращаясь в свою комнату в коммуналке, разуваясь, прапорщик кидал в стену сначала один сапог, после чего следовала отборная ругань соседа за стенкой. Затем кидал второй, ответом снова были крики соседа. Но однажды он, запустив один сапог и услышав привычную брань, вдруг снял второй сапог и тихо поставил его на место. Минут десять стояла тишина, а затем из-за стены раздался истошный соседский крик: "Когда же ты второй-то сапог кинешь?!"

"Так и в данном случае: много ожиданий, когда Киев, что называется, кинет второй сапог – начнёт наступать. Но Зеленский и его компания осознают нехватку ресурсов, поскольку значительная часть поставленных Западом вооружений была разворована и распродана на чёрном рынке, отсюда были и различные заявления о переносе", – пояснил Перенджиев amic.ru.

Александр Храмчихин убеждён, что тяжёлая техника всё же вряд ли могла "испариться" в неизвестном направлении.

"Лёгкая техника – да, видимо, ушла в больших количествах "налево", но тяжёлую вряд ли куда можно было деть. Хотя с чисто военной точки зрения её тоже недостаточно для активных действий, и здесь Зеленский прав. Так что у ВСУ есть нехватка даже сухопутной техники, не говоря уже об авиации", – указал эксперт.

Заказчик требует, подрядчик отнекивается

Тем временем на Западе ненавязчиво напоминают украинскому руководству о поставленной технике. Так, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщается, что с декабря 2022-го Киев получил от зарубежных партнёров свыше 200 танков, 300 БМП и другого вооружения на общую сумму более 20 млрд долларов. В материале отмечается, что эта сумма превышает ежегодный объём расходов любой страны НАТО, за исключением США, на оружие и боевую технику.

В то же время в публикации отмечается, что у многих европейских партнёров Украины арсеналы иссякли. И хотя "европейские правительства обязались производить больше боеприпасов, но смогут ли это сделать вовремя, чтобы удовлетворить ненасытные потребности артиллерийских сражений высокой интенсивности, остаётся вопросом", указывает Bloomberg.

По словам Александра Храмчихина, если суммировать упомянутое выше заявление Столтенберга и публикацию Bloomberg, можно сделать вывод, что Запад настаивает на активизации действий ВСУ: "Там убеждены, что инвестиции должны работать, в противном случае непонятно, зачем они вообще делались тогда".

Политолог, главный редактор портала RuBaltic.ru Александр Носович в своём Telegram-канале поясняет: "Отношения Зеленского с Западом по поводу пресловутого контрнаступа деградируют в направлении конфликта заказчика и подрядчика. Заказчик настаивает, что всё необходимое для наступления оружие Украине уже поставлено, и требует выполнять взятые на себя обязательства. Подрядчик отвечает, что ему нужно ещё немножечко времени, оружия всё ещё недостаточно, и Украина наступать не готова".

Почему же "подрядчик" оттягивает выполнение заказа?