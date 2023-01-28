Американский генерал предрёк войну с Китаем в 2025 году
По мнению Майка Минихана, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США для установления контроля над Тайванем
28 января 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Генерал ВВС США Майк Минихан полагает, что США начнут войну с Китаем через два года, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NBC.
По мнению военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в Штатах в 2024-м ради получения контроля над Тайванем.
"Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", – считает он.
Отмечается, что генерал разослал такое предупреждение всем командующим частями в ВВС.
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