Американский генерал предрёк войну с Китаем в 2025 году

По мнению Майка Минихана, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США для установления контроля над Тайванем

28 января 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генерал ВВС США Майк Минихан полагает, что США начнут войну с Китаем через два года, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NBC.

По мнению военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в Штатах в 2024-м ради получения контроля над Тайванем.

"Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", – считает он.

Отмечается, что генерал разослал такое предупреждение всем командующим частями в ВВС.