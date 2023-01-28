СМИ: Бразилия отказала немцам в поставке боеприпасов, чтобы они не попали на Украину

Президент Луис Инасиу да Силва намерен сохранить нейтралитет к РФ

28 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отказал Германии в поставке боеприпасов для танков Leopard, чтобы они не попали на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Folha de Sao Paulo.

По данным издания, глава государства отклонил просьбу немцев, чтобы "сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян".

Потенциально партия оценивалась в сумму около 4,9 млн долларов.

Ранее экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что передача Вашингтоном, Берлином и их союзниками танков Киеву может спровоцировать начало ядерной войны.