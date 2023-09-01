Американский обозреватель заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу

Журналист отметил, что Киев рано или поздно заставят пойти на переговоры с Москвой его западные союзники

01 сентября 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон.

"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны", — заявил он во время эфира на YouTube-канале Judging Freedom.

Журналист отметил, что Киев рано или поздно заставят пойти на переговоры с Москвой его западные союзники. В ходе них украинским властям придется пойти на территориальные уступки перед Россией.

В ходе эфира экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также отметил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится между "молотом и наковальней". Политик станет целью для украинских националистов, поскольку не реализовал планы вернуть территории, в том числе Крым.