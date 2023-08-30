Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Он поручил одному из предприятий ОПК организовать круглосуточную работу
30 августа 2023, 23:24, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.
Министр посетил одно из предприятий концерна "Алмаз-Антей". Там он проверил выполнение гособоронзаказа.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — подчеркнули в ведомстве.
07:36:27 31-08-2023
Полтора года пишу, что придется производить гиперзвук в достаточном количестве, неужели услышали. А может сами смогли понять
07:37:42 31-08-2023
Можно производить гиперзвук на деньги, которые тратятся на салюты и веселья
19:34:42 31-08-2023
Гость (07:37:42 31-08-2023) Можно производить гиперзвук на деньги, которые тратятся на с... А кто минусует, тех на СВО, мозги прочистить.
08:41:06 31-08-2023
Не прошло и полутора лет...
09:05:20 31-08-2023
интересно, а рабочим на этих предприятиях будут доплачивать за переработки от круглосуточной работы? Ведь рабочих давно не хватает, и тем хозяева упорно платят копейки, а потом жалуются как вокруг одни лентяи не хотят работать за их зарплату да еще с бешеными переработками...