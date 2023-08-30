Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Он поручил одному из предприятий ОПК организовать круглосуточную работу

30 августа 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщает пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

Министр посетил одно из предприятий концерна "Алмаз-Антей". Там он проверил выполнение гособоронзаказа.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — подчеркнули в ведомстве.