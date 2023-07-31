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Американский режиссер Стоун заявил: Путин не такой, каким его показывают на Западе

По его словам, в Путине нет никакой "воинственности"

31 июля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил о том, что в жизни Владимир Путин не такой, каким его показывают на Западе. Об этом он сказал в подкасте Stay Free.

По словам Стоуна, когда он снимал фильм о Путине, удавалось задавать разные вопросы, о которых герой картины рассказывал честно. При этом воинственности в Путине Стоун не заметил.

"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", – сказал Стоун.

Режиссер добавил, что Россия и Китай являются главными соперниками США на мировой арене.

Владимир Путин Политика

Комментарии 7

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Гость

10:41:27 31-07-2023

На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинными волосами

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Гость

10:56:27 31-07-2023

Гость (10:41:27 31-07-2023) На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинным... Речь идет не о внешности, а о характере. А американцы давно уже выставляют русских монстрами что в кино, что в прессе. Машина антирусской пропаганды у них работает на полную мощность.

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Гость

16:22:02 31-07-2023

Гость (10:41:27 31-07-2023) На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинным... Ну вот ты точно дурак.

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Гость

11:24:11 31-07-2023

А Байден?

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Гость

12:05:35 31-07-2023

похоже, что положительность мнения стоуна о путине прямо пропорционально сумме, заработанной на том самом фильме

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Алё))) майор

13:50:32 31-07-2023

Походу боты тупить продолжают. Снова по объявлению набрали ?

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Гость

12:08:14 01-08-2023

А где объявления на ботов? Ни разу не видел. Хоть кремлевские, хоть наоборот, главное чтобы закон не нарушать. Есть такие?

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