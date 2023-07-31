Американский режиссер Стоун заявил: Путин не такой, каким его показывают на Западе

По его словам, в Путине нет никакой "воинственности"

31 июля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил о том, что в жизни Владимир Путин не такой, каким его показывают на Западе. Об этом он сказал в подкасте Stay Free.

По словам Стоуна, когда он снимал фильм о Путине, удавалось задавать разные вопросы, о которых герой картины рассказывал честно. При этом воинственности в Путине Стоун не заметил.

"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", – сказал Стоун.

Режиссер добавил, что Россия и Китай являются главными соперниками США на мировой арене.