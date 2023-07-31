Американский режиссер Стоун заявил: Путин не такой, каким его показывают на Западе
По его словам, в Путине нет никакой "воинственности"
31 июля 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил о том, что в жизни Владимир Путин не такой, каким его показывают на Западе. Об этом он сказал в подкасте Stay Free.
По словам Стоуна, когда он снимал фильм о Путине, удавалось задавать разные вопросы, о которых герой картины рассказывал честно. При этом воинственности в Путине Стоун не заметил.
"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", – сказал Стоун.
Режиссер добавил, что Россия и Китай являются главными соперниками США на мировой арене.
10:41:27 31-07-2023
На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинными волосами
10:56:27 31-07-2023
Гость (10:41:27 31-07-2023) На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинным... Речь идет не о внешности, а о характере. А американцы давно уже выставляют русских монстрами что в кино, что в прессе. Машина антирусской пропаганды у них работает на полную мощность.
16:22:02 31-07-2023
Гость (10:41:27 31-07-2023) На самом деле он двухметровый ,накачанный блондин, с длинным... Ну вот ты точно дурак.
11:24:11 31-07-2023
А Байден?
12:05:35 31-07-2023
похоже, что положительность мнения стоуна о путине прямо пропорционально сумме, заработанной на том самом фильме
13:50:32 31-07-2023
Походу боты тупить продолжают. Снова по объявлению набрали ?
12:08:14 01-08-2023
А где объявления на ботов? Ни разу не видел. Хоть кремлевские, хоть наоборот, главное чтобы закон не нарушать. Есть такие?