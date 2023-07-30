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Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ назвал флот нерушимым стражем рубежей России

Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда

30 июля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Кроме того, он указал на мужество морских пехотинцев и моряков в битвах за Москву, Сталинград и Заполярье. Тогда русский флот стал стеной на пути фашистов.

Кроме того, глава государства поблагодарил нынешнее поколение моряков за четкое выполнение всех боевых задач и патриотизм.

Владимир Путин Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

17:55:27 30-07-2023

Про СВО ни говорил?

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Бартоломео

20:47:17 30-07-2023

Какая-то давняя фота. Хе-хе

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