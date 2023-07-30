Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ назвал флот нерушимым стражем рубежей России
Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда
30 июля 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Кроме того, он указал на мужество морских пехотинцев и моряков в битвах за Москву, Сталинград и Заполярье. Тогда русский флот стал стеной на пути фашистов.
Кроме того, глава государства поблагодарил нынешнее поколение моряков за четкое выполнение всех боевых задач и патриотизм.
17:55:27 30-07-2023
Про СВО ни говорил?
20:47:17 30-07-2023
Какая-то давняя фота. Хе-хе