Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ назвал флот нерушимым стражем рубежей России

Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда

30 июля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Кроме того, он указал на мужество морских пехотинцев и моряков в битвах за Москву, Сталинград и Заполярье. Тогда русский флот стал стеной на пути фашистов.

Кроме того, глава государства поблагодарил нынешнее поколение моряков за четкое выполнение всех боевых задач и патриотизм.