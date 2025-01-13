Американский сенатор заявил, что первые указы Трампа вызовут шок и трепет

По его словам, указы затронут экономику и миграционную политику

13 января 2025, 21:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Сенатор-республиканец Джон Баррассо в эфире CBS News заявил, что первые указы избранного президентом США Дональда Трампа вызовут шок и трепет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда Трамп вступит в должность, его указы вызовут шок и трепет. Целая волна указов будет касаться экономики, а также границ", – сказал Баррассо.

Сенатор отметил, что для Трампа не имеет значения количество законопроектов, которые необходимы для реализации его программы, – он в первую очередь ориентирован на результат.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп представил республиканским сенаторам план из 100 указов. Многие из них направлены на ужесточение миграционной политики, включая восстановление Title 42 – меры пандемийного периода, позволяющей ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств об убежище. Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт добавила, что в первую неделю работы он отменит указы, подписанные Джо Байденом.

Дональд Трамп стал первым политиком с XIX века, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Президентские выборы состоялись 5 ноября, а 17 декабря он получил необходимое число голосов коллегии выборщиков. Инаугурация нового президента состоится 20 января.