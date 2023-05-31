Американский учёный уверен в том, что инопланетяне уже были на Земле
По его мнению, люди просто могли этого не заметить
31 мая 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан выразил уверенность в том, что инопланетяне уже были на Земле, а также предположил, что они продолжают оставаться здесь. Его слова передаёт Daily Mail.
Нолан заявил, что люди просто могли не заметить инопланетян. Он привёл в пример коренных американцев, которые не посчитали странными испанские корабли, когда впервые их увидели.
Учёный также заявил, что знает о существовании людей, которые занимаются "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". Небольшой кусочек их знаний может перевернуть мир технологий, считает Нолан.
11:36:30 31-05-2023
Что-то забористое курит этот писатель-фантаст)))
12:28:24 31-05-2023
Да ничего он не курит. Они уже тут все обтоптали вдоль и поперек. Даже Медведев об этом говорил. Да че там говорить, почаще в лес гоняйте с ночевкой -сами увидите!
13:33:45 31-05-2023
Тоже мне открыл тайну, хотя живёт в стране масонов. А их тайная доктрина - настоящее происхождение людей от пришельцев и устройство вселенной. По теме полным-полно книг. Первой всё подробно написано у Блаватской в "Тайной доктрине". В середине прошлого века всё популярно описано Эриком фон Деникеном в книгах "Колесницы богов" и "Небесные учителя". Сейчас по теме полным-полно книг с современной трактовкой "Тайной истории мира".