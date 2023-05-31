Американский учёный уверен в том, что инопланетяне уже были на Земле

По его мнению, люди просто могли этого не заметить

31 мая 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан выразил уверенность в том, что инопланетяне уже были на Земле, а также предположил, что они продолжают оставаться здесь. Его слова передаёт Daily Mail.

Нолан заявил, что люди просто могли не заметить инопланетян. Он привёл в пример коренных американцев, которые не посчитали странными испанские корабли, когда впервые их увидели.

Учёный также заявил, что знает о существовании людей, которые занимаются "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". Небольшой кусочек их знаний может перевернуть мир технологий, считает Нолан.